قيادة الجيش تعلن تشكيل الفيلق الخامس”اقتحام” من الطوعيين.. وتجدد دعوتها للمسلحين في شرق حلب لتسوية أوضاعهم روسيا: دي ميستورا يقوّض جهود إجراء الحوار السوري السوري

حرصاً منها على حياة المدنيين الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبناء الوطن الذين غرر بهم وانجروا وراء المشروع الصهيووهابي بإعادتهم إلى جادة الصواب وممارسة حياتهم الطبيعية، جددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دعوتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى السماح للمواطنين بالخروج عبر المعابر المحددة سابقاً، داعية المسلحين إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من مرسوم العفو بتسليم أنفسهم وسلاحهم وتسوية وضعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية مع ذويهم وأهلهم، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام “من الطوعيين” للعمل إلى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

في الأثناء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها في مواجهة التنظيمات التكفيرية تركزت في ريفي درعا والقنيطرة وكبدت خلالها الإرهابيين خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

سياسياً، وفيما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا تقوض منذ أكثر من نصف عام تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء حوار سوري شامل دون شروط مسبقة، وشدد على أن فكرة عقد مؤتمر يجمع معارضة الداخل مع شخصيات من المعارضة الخارجية تناقش بجدية، أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو تدعم خطة الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية ولكنها تريد الحصول على إيضاحات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بهذه الخطة وضمانات تنفيذها.

وفي التفاصيل، جددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دعوتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى السماح للمواطنين بالخروج من الأحياء وعدم اتخاذهم كرهائن ودروع بشرية.

ودعت القيادة في بيان أمس المسلحين في الأحياء الشرقية إلى إزالة الألغام من المعابر التي حددتها الدولة والسماح لمن يرغب من المواطنين بالمغادرة وفتح المستودعات التموينية وتوزيع المواد الغذائية لمستحقيها، مجددة تأكيدها على السماح للجرحى والمرضى بالخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من المعابر المحددة سابقاً.

وشدد البيان على أن القيادة العامة للجيش تمتلك المعلومات الكاملة والدقيقة عن أماكن وجود المسلحين ومستودعاتهم ومقراتهم وترصد جميع تحركاتهم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

ووجهت القيادة في بيانها الدعوة للمواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى التعاون مع الجيش العربي السوري وتجنب الخروج إلى الشوارع إلا عند الضرورة الملحة والابتعاد عن أماكن وجود المسلحين، مؤكدة حرصها الشديد على أمنهم وسلامتهم، وأكدت أن إطلاق المسلحين النار على انتفاضة أهلنا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب دليل قاطع على عدم اكتراثهم بحياة المواطنين واهتمامهم فقط بجمع المال وسفك الدماء.

وأشارت القيادة العامة في بيانها إلى أن الجيش وحلفاءه التزموا بجميع الهدن الإنسانية التي أعلن عنها وحددوا ممرات آمنة، والمسلحون في الأحياء الشرقية لحلب نقضوا جميع الهدن واستمروا في استهداف المدنيين، ودعت كل من يحمل السلاح في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من مرسوم العفو بتسليم سلاحه وتسوية وضعه والعودة إلى حياته الطبيعية مع ذويه وأهله وإلى تحكيم العقل وحقن الدماء والتوقف عن قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس للعمل إلى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها : استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزاً لنجاحات القوات المسلحة الباسلة وتلبية لرغبة جماهير شعبنا الأبي في وضع حد نهائي للأعمال الإرهابية على أراضي الجمهورية العربية السورية تعلن القيادة العامة للجيش عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام “من الطوعيين” بمهمة القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، ودعت جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في إنجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات.

وحددت القيادة في بيانها مراكز الاستقبال بالمحافظات في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة موقع دمشق وقيادة الفرقة العاشرة في قطنا وقيادة المنطقة الوسطى في حمص وقيادة موقع حماة وكلية الشؤون الإدارية في مصياف وقيادة المنطقة الشمالية في حلب وقيادة موقع طرطوس وقيادة المنطقة الساحلية في اللاذقية وقيادة الفرقة الخامسة في درعا وقيادة الفرقة 15 في السويداء، وأوضحت أنه يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها، مشيرة إلى أن أبناء المنطقة الشرقية يمكنهم مراجعة جميع المراكز في المحافظات كافة.

ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أنه يقبل للانتساب إلى الفيلق الخامس “اقتحام” الطوعيون من المواطنين الذكور شريطة أن يكونوا أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وغير مكلفين بخدمة العلم أو فارين منها وأن يكونوا لائقين صحياً، وبينت أنه يقبل في الفيلق الخامس “اقتحام” الراغبون ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة إلى الراغبين من العاملين في الدولة بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون لديها.

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على أنه يحتفظ العاملون في الدولة إضافة للرواتب التي سيتقاضونها من الفيلق بجميع الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها في أماكن عملهم من راتب وعلاوات وترقيات وحوافز.

ميدانياً، دمرت وحدة من الجيش برمايات من سلاح المدفعية عدداً من الآليات مزودة برشاشات متنوعة في محيط تل الحمرية وظهرة الكسارات وكروم الكشة جنوب قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي، وأسفرت أيضاً عن إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات نارية على أوكار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وكبدتهم خسائر بالأفراد ودمرت لهم نقطة محصنة، وطالت الرمايات نقاط انتشار مجموعات إرهابية في مخيم النازحين وأدت إلى تدمير وكر للإرهابيين ودشمة رشاش غرب المخيم إضافة إلى إيقاع عدد منهم قتلى ومصابين.

سياسياً، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري الحوار السوري السوري والأوضاع في مدينة حلب.

إلى ذلك أكد لافروف أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا تقوض منذ أكثر من نصف عام تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء حوار سوري شامل دون شروط مسبقة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك: إنه لم يبق من مخرج لهذا الأمر سوى أن تأخذ المعارضة الوطنية والحكومة السورية بزمام المبادرة لتنظيم هذا الحوار، معرباً عن دعم موسكو لإجرائه في دمشق، وقال: أعتقد أن الحكومة السورية ستقدم موافقتها على ذلك.

وحول فكرة عقد مؤتمر يجمع معارضة الداخل مع شخصيات من المعارضة الخارجية أوضح لافروف أن فكرة عقد مثل هذا الاجتماع تناقش بجدية من قبل من هم داخل سورية بمن في ذلك هيئة التنسيق وأولئك الذين هم في الخارج بمن فيهم المعارضة المنضوية تحت منصة موسكو ومعارضة منصة القاهرة وحتى بعض أعضاء ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها في اجتماع عقد في الرياض والذين أدركوا أن موقف هذه الهيئة وصل إلى طريق مسدودة بالكامل كونها ترفض المشاركة في العملية السياسية.

إلى ذلك أكد لافروف أن الإرهابيين في شرق حلب استخدموا الأسلحة الكيميائية في قصف غرب المدينة، معرباً عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق من هذه المعلومات على الأرض.

من جهة ثانية أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو تدعم خطة الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية ولكنها تريد الحصول على إيضاحات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بهذه الخطة وضمانات تنفيذها، وقال: إن روسيا تدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية لمساعدة السكان في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وهي مستعدة لتعزيز التعاون، لافتاً إلى أن موسكو أعلنت مراراً عن تهدئات إنسانية في حلب ووضعت مع الأمم المتحدة خطة للقيام بإجلاء إنساني للمرضى والجرحى من الأحياء الشرقية لمدينة حلب وكان الأمر جاهزاً للتنفيذ.

وحول مسألة تنفيذ خطة الأمم المتحدة الإنسانية في الأحياء الشرقية لحلب، قال المصدر: إن الكرة في ملعب الأمم المتحدة التي ترغب روسيا في الحصول على عدد من التوضيحات منها.

كما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن يان ايغلاند مساعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا يشوه الحقائق بقوله: إن تنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في حلب يعتمد على موسكو ودمشق، مشيراً إلى أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي ضمانات من قبل ما يسمى المعارضة المسلحة في حلب بشأن استعدادها لتنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في المدينة.

هذا واعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قد “يتيح فرصة جديدة” لتسوية الأزمة في سورية، ولفت، خلال كلمة ألقاها في منتدى نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين، إلى أن روسيا تنتهج “سياسة عقلانية” إزاء الوضع في سورية وقال: “إنه من الممكن أن يتم إيجاد حل روسي أمريكي مشترك للأزمة في سورية نظراً لأن موسكو وواشنطن تواجهان عدواً مشتركاً يتمثل بتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأشار دي ميستورا إلى أن هناك إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة لتسوية الأزمة في سورية بين ترامب بعد توليه منصبه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل أكد غبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية ضرورة التنسيق والتعاون الدولي الجاد لهزيمة الإرهاب في سورية ورفع المعاناة عن شعبها، وأعرب عن أمله بانتهاء الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية في القريب العاجل وعودة السلام والأمن والاستقرار إلى ربوعها والبدء بإعادة الإعمار، وأشار إلى ضرورة أن تبدأ الكنيستان الروسية والكاثوليكية بوضع قائمة بالمواقع الدينية التي تضررت في سورية جراء الإرهاب الممنهج الذي تعرضت له.