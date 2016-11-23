قنابل حارقة وعنقودية على ميدي اليمنية النظام السعودي يستهدف مجدداً الأسواق الشعبية

كثّفت مقاتلات تحالف بني سعود غاراتها على محافظتي حجة ومأرب، غداة انتهاء “الهدنة الهشة”، واستشهد وأصيب 8 يمنيين على الأقل إثر غارة على حجة غربي اليمن، وأوضحت مصادر أمنية استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين جراء غارة استهدفت سوق الربوع، بمديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن سلسة غارات وألقى قنابل حارقة وعنقودية على منطقة ميدي بمحافظة حجة، وشن ثلاث غارات على جبل هيلان ومنطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

بالمقابل، قتل عدد كبير من عناصر الجيش السعودي خلال سيطرة القوات اليمنية المشتركة على موقعين عسكريين جديدين في نجران جنوبي السعودية، وأفاد مصدر عسكري بأن عملية التقدّم في نجران تمّت رغم محاولات الإعاقة من قبل طيران العدوان السعودي.

في الأثناء، قتل عشرات المرتزقة التابعين للنظام السعودي خلال عمليات قام بها الجيش واللجان ضد مواقعهم في مدينة تعز، وقال مصدر عسكري: إن الجيش واللجان استعادوا عدداً من المواقع التي تسلل إليها المرتزقة خلال الأيام الماضية في تعز وقضوا خلال العمليات على أكثر من 25 مرتزقاً بينهم قيادات، لافتاً إلى أن عمليات التمشيط مستمرة إلى حين تطهير كامل المدينة.

وأكد مصدر عسكري آخر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع الشبكة وقرية سودنة ومدرسة الخوبة بجيزان بعدد من القذائف، وذلك رداً على العدوان السعودي المتواصل منذ أكثر من عام ونصف، فيما استهدفت وحدة الإسناد المدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لقوات سعودية في كل من معسكر وقرية المعزاب، كما استهدفت معسكري الخنجر بمديرية خب والشعف بالجوف، وأحبطت محاولة تقدم مرتزقة العدوان باتجاه جبل يام في مديرية نهم ما أدى إلى مقتل العديد منهم.

وتصّدت القوات اليمنية المشتركة لزحف مرتزقة العدوان باتجاه صحراء ميدي، وأكد مصدر عسكري مصرع أعداد كبيرة من المرتزقة، وتدمير عربة “بي إم بي” سعودية، خلال كسر محاولة الزحف التاسع للمرتزقة باتجاه صحراء ميدي.

سياسياً، نفى السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر اعتذار بلاده للرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي بشأن تصريحات وزير الخارجية جون كيري عن الاتفاق بين السعودية وأنصار الله على وقف القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام، وهو الاتفاق الذي رفضته حكومة هادي، وقالت إنها لم تكن على علم به، وقال: ليس لدينا ما نعتذر بشأنه نظير جهودنا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر يمنية أن الدول الراعية للتسوية تواصل مساعيها لإنجاح اتفاق مسقط للسلام.

وكالات