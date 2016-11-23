ذخائر ومواد كيمياوية تركية لإرهابيي “داعش” القوات العراقية تواصل تقدّمها باتجاه تلعفر

استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على قريتي الشريعة الجنوبية بمدينة الموصل، وخرابة جحيش جنوب غرب تلعفر، من تنظيم “داعش” الإرهابي، وتحاصر قرية الشريعة الشمالية تمهيداً لتحريرها، بعد سيطرتها على الطريق الرابط بين قرية زريقي وقرية الشريعة السفلى.

إلى ذلك دمّر سلاح الجو العراقي معملين لتفخيخ العبوات الناسفة، وقضى على عدد كبير من إرهابيي تنظيم “داعش” في وادي عكاب بالساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وأعلن مصدر أمني عراقي مقتل ما يسمى بـ “مسؤول التخطيط العسكري” في تنظيم “داعش” خلال ضربة جوية غرب المدينة، فيما أعلن مسؤول أميركي عن تنفيذ ضربة جوية دمرت جسراً على نهر دجلة أدى إلى تقييد حركة التكفيريين بين الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة.

وقال زاهد عبد الواحد سلمان، المقدّم في قوات الرد السريع، إن طائرة حربية نفّذت غارة جوية استهدفت مقراً للتنظيم في قرية أبو ماريا، التابعة لقضاء تلعفر، ما أسفر عن مقتل الملقب بأبي إيهاب، مسؤول التخطيط العسكري في التنظيم، وخمسة من مرافقيه.

وفي هذا السياق قال الكولونيل، جون دوريان من القوات الجوية، وهو متحدّث في بغداد باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن غارة جوية دمّرت الجسر الرابع، وهو الجسر الأبعد جنوباً، وأضاف: إن ذلك يعيق حرية حركة “داعش” في الموصل ويحدّ من قدرتها على توفير الإمدادات والتعزيزات لمقاتليها في مختلف أرجاء المدينة.

من جهته قال العميد يحيى رسول، المتحدّث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، إنه لا يمكنه تأكيد الضربة الجوية، لكنه قال: إن الإرهابيين قاموا بتلغيم جميع الجسور على نهر دجلة، وقبل شهر دمّرت ضربة جوية أميركية الجسر الثاني في وسط المدينة، وبعد ذلك بأسبوعين دمّرت ضربة جوية الجسر الخامس إلى الشمال.

وهناك خمسة جسور على نهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل، حيث قام الإرهابيون بتلغيمها كلها بعد أن سيطروا على المدينة قبل عامين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، قلقها من أن يعطّل تدمير الجسور إجلاء المدنيين، وقال جول ميلمان، المتحدّث باسم المنظمة في جنيف، إن هذا مبعث قلق للمنظمة الدولية للهجرة لأنه سيترك مئات الألوف دون طريق مختصرة للخروج من منطقة القتال.

يأتي ذلك فيما أكد تقرير نشرته قناة “بي بي سي” البريطانية، عن نتائج التحقيقات التي أجراها فريق محققين بريطاني برئاسة جيمس بيفان في مواقع تمّ طرد إرهابيي “داعش” منها في محافظة نينوى، “أن المجتمع الدولي كان مكفوفاً إزاء وصول الأسلحة إلى منطقة القتال”.

وجرى التحقيق في بلدة قرقوش المحرّرة، حيث عثر المحققون في أحد المنازل المهجورة على علبة ذخائر خالية-وهذا الأمر يمكن اعتباره نجاحاً كبيراً لأنه تطبع عادة على العلبة علامات تتيح الكشف عن الدولة المنتجة لها- والعثور في الكنيسة المحلية على أجزاء من صواريخ وكميات من المواد المتفجّرة وورقة تتضمّن طريقة تصنيع قنبلة يدوية.

وتشير المعلومات التي جمعها المحققون إلى أن إرهابيي “داعش” كانوا يستلمون من دول أجنبية، بالدرجة الأولى من تركيا، كميات كبيرة من المواد التي يستخدمونها في صناعة الأسلحة يدوياً.

وأكد بيفان أن شبكة مشتريات “داعش” تنتشر حتى جنوب تركيا، مرجّحاً وجود صلات قوية بين التكفيريين وعدة موردين محليين.

وعلى سبيل المثال، عثر الفريق في محيط الكنيسة على أكياس تحتوي على مواد كيمياوية لا يمكن اقتناؤها إلا في السوق الداخلية التركية.

وأوضح ممثل المجموعة أنه في بعض الأحوال تبيّن أن ما بين 3-5 آلاف كيس وقعت في أيدي “داعش” كدفعة واحدة، وهو ما تشير إليه العلامات الموضوعة عليها، وذلك يعني أن طرفاً ما اشترى مرّة واحدة حوالي نصف كميات المواد الكيمياوية المصنوعة في المعمل.

وبعد تحليل المعلومات المتوفّرة استخلصت المجموعة الاستنتاج القائل: إنه منذ أواخر عام 2015 حصل التنظيم مع بداية تراجعه على مصدر إضافي للتسليح. وتشير علامات موضوعة على علبة الذخائر، التي عثر عليها المحققون، أنها كانت مصنوعة في أوروبا الشرقية، وكشفت الدول المصنعة لها، رداً على استفسار من المجموعة، عن أنها باعت هذه الذخائر على نحو مشروع إلى الولايات المتحدة والسعودية، لتسلّم لاحقاً عبر تركيا إلى “داعش”، الذي استخدمها في نهاية المطاف ضد القوات الحكومية، في كل من تكريت والرمادي والفلوجة والموصل في العراق.

وشددت المجموعة على استغرابها من قصر الفترة التي وقعت خلالها الأسلحة في أيدي “داعش” منذ خروجها من المصانع شمال أوروبا، إذ لم تتجاوز المدة أحياناً شهرين فقط.

وكالات