التنظيمات التكفيرية استخدمت الكيماوي 71 مرّة في سورية والعراق

تدعم الولايات المتحدة، منذ بداية الحرب على سورية، التنظيمات الإرهابية، على مختلف مسمياتها، بالمال والسلاح، وقد أنشأت لهم معسكرات تدريب في دول مجاورة، بما فيها تركيا والأردن والسعودية، وقدّمت لهم أطناناً من الأسلحة، متجاهلة كل التحذيرات من مغبة انتشار الإرهاب، الذي تدعمه مع حلفائها، في أوروبا والمنطقة، وارتداده على هذه الدول نفسها.

وفي هذا الشأن أكد الخبير السياسي في معهد “كيتو” الأمريكي لأبحاث السياسة العامة كريستوفر بريبل أن الولايات المتحدة ما زالت مستمرة في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها في المنطقة، وذلك وسط حالة من الترقب للسياسة التي سينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إزاء الأزمة في سورية، وتوقّعات بإقدامه على وقف البرنامج الأمريكي لدعم الإرهابيين الذين تطلق عليهم واشنطن تسمية “معارضة معتدلة” في سورية.

وفي مقال نشرته مجلة “ذا ناشيونال انترست” الأمريكية تحت عنوان “لماذا يتلقى رعاة الإرهاب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”؟!، سخر بريبل من السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القوانين الفيدرالية الأمريكية تحظر تقديم المساعدة للتنظيمات الإرهابية، لكن واشنطن تنتهك هذه القوانين بنفسها، فيما يقوم حلفاؤها في المنطقة منذ بداية الأزمة في سورية بتأجيج الأوضاع من خلال تقديم الأموال الطائلة والمساعدات المادية لتنظيمات إرهابية مختلفة.

ولفت بريبل إلى أن هذه الأنظمة والدول الحليفة التي تدعم الإرهاب في سورية تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة، وتقوم بدورها بتمويل تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، ما يجعلها بجدارة دولاً راعية للإرهاب.

ودأبت الأنظمة الحاكمة في السعودية وقطر وتركيا منذ سنوات على تقديم الأسلحة والأموال للإرهابيين في سورية بمباركة واشنطن ومساعدتها.

وقال بريبل: إن التساؤل حول السياسة التي سينتهجها ترامب إزاء سورية وروسيا أصبحت من أهم القضايا التي نوقشت خلال فترة الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية، مؤكداً “ضرورة توجيه اهتمام مماثل إلى الأطراف التي تطيل أمد الأزمة في سورية، بمن فيهم شركاء واشنطن من دول وعملاء متمثلين في التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة التي تطلق عليها تسمية “معارضة معتدلة”، والتي تحصل على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وانتقد بريبل بعض المسؤولين الأمريكيين في الحزب الجمهوري، بمن فيهم السيناتور جون ماكين الذين يعوّلون على أن يسير ترامب على خطا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهجه العدائي ضد سورية وروسيا والاستمرار في دعم ما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية.

وكان ترامب أعلن أثناء حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية أن تركيز الولايات المتحدة يجب أن ينصب باتجاه القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية، مشيراً إلى أن لديه وجهة نظر مغايرة عن أوباما ولا سيما فيما يتعلق بدعم التنظيمات الإرهابية، التي تطلق عليها واشنطن تسمية “معارضة معتدلة”.

وحول بعض الدعوات التحريضية لإقامة ما يسمى “منطقة حظر جوي” في سورية أكد بريبل أن “هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأزمة في سورية، ولا سيما أن القوات الجوية الروسية تعمل في الأجواء السورية، والإقدام على فرض مثل هذه المنطقة سيهدد الطيران الروسي ويعرض الطائرات والطيارين الأمريكيين للخطر”.

وكانت روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن الدعوات إلى إقامة ما يسمى “منطقة حظر جوي” في سورية أمر غير مقبول، وسيحد من جهود مكافحة الإرهاب في سورية.

وفي سياق متصل أكدت منظمة “كونفليكت أرمامينت ريسيرتش” البريطانية المعنية بمراقبة تحرّكات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية أن الأسلحة والذخائر التي تقدّمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية وقطر وتركيا، لما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية تنتهي بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما كشفت دراسة مستقلة أجراها مركز التحليل البريطاني “إي آتش إس”، المتخصص في مراقبة الصراعات وجمع المعلومات الاستخباراتية، أن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم السلاح الكيماوي، بما في ذلك غاز الكلور وغاز الخردل، 71 مرّة في سورية والعراق منذ عام 2014.

وبينت النتائج، التي توصل إليها المركز مستنداً إلى تقارير إخبارية محلية ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي واعترافات تنظيم “داعش”، ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن إرهابيي “داعش” نفذوا نحو 52 هجوماً إرهابياً بالسلاح الكيماوي، بينها 19 في مدينة الموصل العراقية ومحيطها.

وفي هذا الإطار قال الكولونيل جون دوريان، وهو متحدّث عسكري أميركي في العراق في رسالة الكترونية، “إن تنظيم داعش استخدم الأسلحة الكيماوية في سورية والعراق سابقاً، ونتوقعّ منه مواصلة استعمال هذا النوع من الأسلحة”، فيما حذّر كولومب ستارك، وهو محلل رفيع المستوى ورئيس مركز “أي آتش إس”، من أنه مع تواصل الهزائم التي تلاحق تنظيم “داعش” وخسارته لمناطق في العراق فإن هناك خطراً كبيراً باستخدامه الأسلحة الكيماوية من أجل إبطاء تقدّم وإرباك القوات العراقية والانتقام من المدنيين المعارضين له بمدينة الموصل، وأضاف: “إن الموصل كانت مركزاً لداعش لإنتاج الأسلحة الكيماوية غير أنه من المرجّح أنه أجلى أغلبية المعدات والخبراء مع قوافل تقل متزعمين بارزين في التنظيم وعائلاتهم إلى سورية في الأسابيع أو الأشهر التي سبقت عملية تحرير الموصل”.

كما أشار أحد المحللين الأميركيين إلى أنه من المرجّح أن إرهابيي التنظيم صنعوا عناصر غاز الخردل الخام بأنفسهم.

يأتي ذلك فيما أعرب رئيس شرطة حفظ الأمن في فنلندا آنتتي بيلتاري عن قلق بلاده من عودة ما لا يقل عن ثمانين فنلندياً، انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، إلى بلادهم، وخاصة أن العديد منهم متزعمون في تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى، وأضاف: إن “الأجهزة الأمنية السرّية في فنلندا تبحث عن ثلاثمئة شخص ممن يشتبه بهم في التورط بإقامة صلات مع المتطرفين والإرهابيين”.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن الألمانية ثلاثة أشخاص، ألمان من أصول سورية تتراوح أعمارهم بين 36 و39 عاماً، في مدينة كارلسروه لتورّطهم في تقديم الدعم لما يسمى “حركة أحرار الشام” الإرهابية في سورية، وذكرت النيابة الفيدرالية الألمانية أن “أحدهم قدّم مبالغ مالية ومعدات تقنية بما فيها مناظير مكبرة وأجهزة اتصال وأجهزة تصويب بصري وروترات وهوائيات لعناصر الحركة، بينما قام موقوف آخر بتهريب شاحنتين وسيارة إسعاف للمسلحين إلى سورية.

وكالات