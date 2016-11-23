الـفروج والـخضراوات خـالـيـة من الهرمونات وشروط الزراعة صارمة

دمشق-البعث:

مع انتشار أصناف الهرمونات التي تعطى لبعض الحيوانات الداجنة وتزود بها الخضراوات البلاستيكية لزيادة الوزن والحجم، ارتفع منسوب التحدّي عند المسؤولين وأهل الاختصاص الأكاديمي في مواجهة الأمراض والإصابات التي ازدادت عند الإناث وكذلك الرجال.

وتجزم مؤسسة الدواجن بأن الفروج السوري خالٍ من الهرمونات ويخضع لشروط صحية ومواصفات قياسية خاصة، من حيث نسبة الرطوبة والصلاحية، خاصة وأن شروطاً صارمة حدّدتها وزارة الزراعة منعت استخدام الهرمونات غير المتوفّرة نظراً لتكلفتها العالية، في وقت يؤكد الكثيرون بأنه لا يوجد مربٍّ في سورية يستخدم الهرمون، وفي حال تمّ اكتشاف أحد المربين تتخذ بحقه إجراءات صارمة.