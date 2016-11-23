استملاكات جديدة لمشروعات الـسـكن الـعمالـي والـمنـاطـقي

اللاذقية-مروان حويجة:

استملك فرع المؤسسة العامة للسكن في اللاذقية عدة مواقع جديدة للتوسّع بالمشروعات السكنية في خطة العام القادم، وذكر لـ “البعث” المهندس قصي حلوم مدير فرع المؤسسة أنه تمّ إنجاز إجراءات الاستملاك لعدة مواقع للسكن المناطقي والعمالي، حيث تمّ استملاك مساحة 60 دونماً في قرية مشيرفة الساموك للسكن العمالي في طوق مدينة اللاذقية، ولا يزال المشروع في طور الدراسة، واستملاك مساحة 110 دونمات لإنشاء 1783 مسكناً شبابياً في قرية دم سرخو في طوق مدينة اللاذقية، أما في مجال السكن المناطقي فهناك دراسة لمشروع للسكن المناطقي في قرية بشلاما بالقرداحة على مساحة 110 دونمات بعدد مساكن كلي 1400 مسكن، ويتمّ استكمال الإجراءات التحضيرية للمباشرة بالمشروع خلال مطلع العام القادم.