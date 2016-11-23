“السورية للتأمين” تحاصر تمدد شـركـات إدارة الـنفقات الـطـبية

دمشق-البعث:

تحاول المؤسسة العامة السورية للتأمين استعادة دورها القيادي في سوق التأمين، واستدراك الخلل الحاصل في سوق التأمين الصحي تحديداً، بعدما أوكلت عملها لشركات إدارة النفقات الطبية التي تتمتّع بتطور تقني، ليقتصر عمل المؤسسة خلال سنوات على توقيع عقود التأمين مع الجهات المؤمّن لها، ودفع المطالبات التي ترد إليها من قبل شركات إدارة النفقات الطبية دون القدرة على التدقيق الشامل ومراقبة أداء الشركات بشكل حثيث، وكانت النتيجة ظهور دور شركات الإدارة إلى العلن، وتغييب دور المؤسسة، ما ساهم بالنتيجة بنشر الثقافة لدى المؤمن لهم بأن شركة الإدارة هي شركة التأمين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة.

ويبين مدير عام المؤسسة الدكتور ياسر المشعل أن المؤسسة اضطلعت بدورها الرقابي رغم كل المعوقات والممانعات من كافة شركات الإدارة، واستطاعت قيادة العملية التأمينية اليوم بكفاءة من خلال المتابعة الحثيثة والآنية لعمل شركات الإدارة ولأداء مزودي الخدمة بالإضافة إلى تفعيل حلقة التواصل مع المؤمّن لهم ومزودي الخدمة.