“فرمان عثماني” باعتقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي مقصلة أردوغان تطال مجدداً الجيش والشرطة والإعلام

يواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه، وملاحقة جميع منتقديه حتى في أوروبا، إذ أصدرت سلطات النظام التركي، أمس، مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري صالح مسلم، للاشتباه بعلاقته بتفجير استهدف عربات عسكرية في أنقرة في شباط الماضي، وطلبت اعتقال 48 شخصاً، بينهم قادة كبار حزب العمال الكردستاني، مثل جميل باييك، ومراد كارايلان، وفهمان حسين، ومسؤولو الحزب في أوروبا: زبير إيدار ورمزي كارتال.

ووصف مسلم مذكرات الاعتقال بأنها “فرمان سلطاني”، وأكد أن هذا القرار يفتقد لكل المصداقية.

وفي تشرين الثاني، قال مسلم من ستوكهولم: “من المستحيل تحقيق مصالحة مع تركيا ما دام أردوغان في الحكم”.

كما أصدرت سلطات النظام التركي مرسوماً رسمياً تمّ بموجبه عزل نحو 15 ألفاً آخرين من الموظفين العموميين والعاملين بالجيش والشرطة، وإغلاق أكثر من 500 مؤسسة ووسيلة إعلام، بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب، التي جرت في تموز الماضي، حيث تمّ تسريح نحو 1988 من أفراد القوات المسلحة التركية، و7586 من الشرطة، و403 من الحرس الأهلي، وأكثر من 5000 من المؤسسات العمومية، وإغلاق أكثر من 550 مؤسسة، و18 منظمة خيرية، وتسع وسائل إعلام.

ويتجاوز العدد الإجمالي لمن تمّ عزلهم منذ محاولة الانقلاب 110 آلاف، فيما وصل عدد المعتقلين لأكثر من 70 ألفاً من العسكريين والشرطة ورجال القضاء، وشملت حملة الإقالات والاعتقالات لتطال كل معارضي أردوغان. وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع استمرار أوروبا في انتقاد سياسة أردوغان التعسفية بعد محاولة الانقلاب، وهو ما جعل الخطوة تبدو كتحدٍّ لبروكسل.

ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تعطّل أو تمنع تماماً انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو التوصّل إلى رفع تأشيرة شنغن عن المواطنين الأتراك.

وتدريجياً تبدو فرص الانضمام للاتحاد الأوروبي بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى بعد 11 عاماً من المفاوضات، فقد نسفت المحادثات عقب تتالي حملات الاعتقالات الواسعة، التي استهدفت الصحفيين، وأدت إلى إغلاق العشرات من وسائل الإعلام المعارضة.

في الإثناء، وتحت ضغط الاحتجاجات والرفض الشعبي، أعلن رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلديريم عن سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.

وحاول يلديريم تبرير سحب مشروع القانون بالقول، في تصريحات للصحفيين في اسطنبول، “إننا سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة المكلفة بدراسته للتوصّل إلى نصّ توافقي”، موضحاً أن ذلك يأتي بطلب من أردوغان.

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات واسعة في تركيا، على البرلمان أمس للتصويت عليه في قراءة ثانية، وذلك بعد أن أقره في قراءة أولى الخميس الماضي.

ويجيز مشروع القانون تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من تشرين الثاني 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وأثار هذا القانون موجة من الاحتجاجات حيث تظاهر الألاف من الأتراك، بينهم نساء وأطفال، في اسطنبول السبت الماضي للتعبير عن رفضهم له، وأطلقوا شعارات مناهضة لنظام أردوغان، مطالبين بسحب مشروع القانون فوراً لأنه يمثّل “تشريعاً للاغتصاب”، فيما أعربت اليونيسيف عن قلقها الشديد من هذا المشروع، الذي يجيز نوعاً من العفو عن مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال.

وكالات