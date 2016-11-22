بذار قمح محسّنة للفلاحين

القنيطرة- محمد غالب حسين

بالتعاون ما بين مديرية الزراعة بالقنيطرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، بدأت عملية تقديم بذار القمح المحسّنة للأسر الأشد فقراً بمحافظة القنيطرة تمكيناً لها، ولتأمين المشاريع الاقتصادية المنزلية للمرأة الريفية لزيادة دخلها والارتقاء بواقعها الاقتصادي.

مدير الزراعة المهندس شامان محمد الجمعة أكد أن (800) أسرة من قرى خان أرنبة وحضر وجبا والكوم ونبع الفوار وعين النورية ومزارع الأمل تم اختيارها استناداً إلى معايير كثيرة؛ أهمها امتلاك الأسرة للأرض المناسبة والقدرة على زراعتها بالقمح، إضافة إلى اختيار الأسر الفقيرة وعائلات الشهداء والجرحى والمصابين. وأضاف مدير الزراعة: إن كل أسرة ستحصل على (200) كغ من القمح و(140) كغ من السماد الترابي، وستقدم مديرية الزراعة الخبرات الفنية للزراعة ومتابعة المحصول من الزراعة إلى الحصاد، إضافة إلى القضاء على حشرة (سوسة القمح) وتوفير كل الخدمات المطلوبة.