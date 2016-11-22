منح الجامعات الخاصة المجانية

دمشق– البعث

أعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط التقدم للاستفادة من المنح المجانية المقدّمة من الجامعات الخاصة لصالح وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2016- 2017 للطلاب السوريين ومن في حكمهم، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها “العلمي– الأدبي– الشرعية” عام 2016 لدراسة المرحلة الجامعية الأولى. واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة في إحدى دورتي عام 2016 “العلمي أو الأدبي أو الشرعية” فقط. وتتمّ المفاضلة على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب بعد اختيار لغة أجنبية واحدة “انكليزي– فرنسي” وطي درجة مادة التربية الدينية، وبناءً عليه يُحسب المجموع من 2400 درجة للفرع العلمي و2200 للفرع الأدبي، ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها، ويشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن (50%) في الشهادة الثانوية بجميع فروعها بعد طيّ علامة التربية الدينية. وخصّصت الوزارة نسبة 10% من مقاعد المنحة لأبناء الشهداء “كل اختصاص على حده” من إجمالي المنح، و1% لذوي الإعاقة.