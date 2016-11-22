(50) مليون ليرة لمزارعي عكار

طرطوس- لؤي تفاحة

قدّم الصندوق الوطني للتخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف 50 مليون ليرة للمزارعين المتضررين في منطقة سهل عكار الذين تضرّرت زراعاتهم الموسمية خلال العام الماضي، حيث تمّ توزيع المبلغ المذكور حسب مساحة كل مزارع والضرر الذي لحق بموسمه الزراعي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم نحو 1585 مزارعاً من أبناء المنطقة. وأشار صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس إلى أهمية الخطوة المقدمة من الحكومة والصندوق على الرغم من كل الظروف، وأضاف: إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم المادي للفلاحين والتخفيف من الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم سواء في سهل عكار أو غيره. وعوّل الرفيق جمال غزيل عضو قيادة فرع طرطوس للحزب على اهتمام الحكومة بقضايا المزارعين ومشكلاتهم، وحرصها على تعويض المتضررين منهم بسبب العواصف والصقيع اللذين تعرّضت لهما المنطقة.