صيانة السكن الجامعي وزيادة الحواسيب

حمص- نزار جمول

تركزت مطالب كليتي الهندسة المعمارية والمدنية على صيانة غرف السكن الجامعي وتأمين الخدمات، إضافة إلى تعويض الطلاب الذين تأخروا بتسجيلهم من المحاضرات وزيادة عدد الحواسيب في مخابر البرمجة بما يتناسب مع عدد الطلاب ومعاناة طلاب جامعة حلب ومعاملتهم كطلاب جامعة البعث. وأشار الرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب خلال اللقاء الطلابي لكليتي الهندسة المعمارية والمدنية الجدد إلى أن الحديث مع الطلبة الجدد بشكل مباشر من أجل شرح مستجدات الساحة وللمزيد من التفاعل مع الطلاب الجدد والوقوف ميدانياً مع مشكلاتهم وهمومهم والعمل على حلها. وأجاب في نهاية اللقاء الرفيق عيسى وأعضاء قيادة الفرع وإدارتي الكليتين ووعدوا بحل كل ما تقدم به الطلبة من مشكلات وسوء في الخدمات.