لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة

دمشق– البعث

دعا وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال جولته التفقدية على الهيئة العامة لمشفى الزهراوي للتوليد وأمراض النساء بدمشق والمعهد الصحي بدرعا إلى بذل الجهود لمتابعة الخدمات المقدمة وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية بشكل مستمر لتلبية الخدمات والاحتياجات الطبية المتزايدة، ولاسيما مع ازدياد الأعباء الإضافية على المشافي في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على ضرورة تحديث المناهج التعليمية بالشكل المواكب للعلوم الطبية الحديثة وتفعيل أنشطة التدريب العملي والتطبيقات البحثية بما يكفل تخريج كوادر صحية قادرة على رفد المشافي والمراكز الصحية بالإمكانات والخبرات الكفوءة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير مستلزمات المشافي والمراكز الصحية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على جهوزيتها.