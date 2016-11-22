رسائل سلام من بنات “الشرعية”

حلب- معن الغادري

في تحدٍّ جديد للإرهاب والإرهابيين الذين يطلقون قذائف الحقد والإجرام مقابل رسائل السلام التي يطلقها أطفال حلب في الأحياء الآمنة، وقفت طالبات الثانوية الشرعية الأولى وقفة تضامنية مع أهلنا في الأحياء الشرقية في جامع الفتح.

وأكدت الطالبات أنهن يرسلن رسائل محبة وسلام لأهلنا في الأحياء الشرقية ويدعونهم إلى طرد العصابات الإرهابية المجرمة وعودة الأمن والأمان إلى أحيائنا كافة، موضحات أن دين الإسلام السمح يرفض القتل والدمار والخراب ويدعو إلى التسامح والمحبة والأخوة والعلم. وأشار الدكتور محمد رامي العبيد مدير أوقاف حلب إلى أهمية التواصل مع الأهل في الأحياء الشرقية لنشر ثقافة المحبة والتسامح والمصالحة الوطنية، داعياً كل العقلاء في تلك الأحياء إلى استثمار نفوذهم والضغط على المسلحين للسماح للأهالي بالخروج من تلك الأحياء أو خروج العصابات الإرهابية. في حين أكد الدكتور عبد القادر دملخي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي خلال مشاركته الوقفة، أن الطالبات يقفن في هذه المدرسة التي تدرّس العلم الشرعي ليؤكدن أن ديننا هو الدين السمح.