إخماد الحرائق الحراجية والسيطرة عليها

اللاذقية- مروان حويجة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه تمت السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في منطقة القرداحة بريف المحافظة وإخمادها بالكامل وأن التحقيقات جارية للكشف عن أسباب اندلاعها. وأوضح المحافظ السالم خلال مؤتمر صحفي أن الحرائق الحراجية التي نشبت ألحقت أضراراً بحوالي 130 هكتاراً من الغابات وأشجار الزيتون 60 بالمئة منها أشجار حراجية و40 بالمئة أشجار زيتون مثمرة وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى. ولفت السالم إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والإشراف المباشر لوزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة على سير عمليات إخماد الحرائق. وأوضح المحافظ أن الحرائق بدأت من البسيط والشيخ حسن والمحمودية والقرعانية وتمت السيطرة عليها مباشرة وتجددت الحرائق في ريف منطقة القرداحة ابتداء من النميسة إلى المعلقة إلى ديروتان وكفر زلا وبيت سوهين وديرزنون. ولفت المحافظ إلى أن أحد سائقي سيارات الإطفاء تمكن من فك الحصار عن حوالي 30 عنصراً من فرق الإطفاء، ما تسبب باحتراق سيارته بالكامل دون أن يصاب بأذى، موضحاً بأن سيارات الإطفاء ما تزال موجودة في مكان الحرائق تحسباً لأي طارئ. وأشار السالم إلى تشكيل لجان خاصة وتكليف قيادة الشرطة بإجراء التحقيقات اللازمة وأنه ستتم المباشرة بتقدير الأضرار التي لحقت بالمواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة.