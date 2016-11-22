جولة مفاجئة تكشف مستور المدينة

حماة- كنان فرحة

وجه محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري في أولى تحركاته الميدانية التي تمثلت بجولة مفاجئة سيراً على الأقدام في شوارع المدينة رئيس مجلس مدينة حماة بالحضور الفوري والإشراف المباشر على عمليات ترحيل القمامة المتراكمة في بعض شوارع المدينة.

ليقوم المحافظ باتجاه آخر بزيارة بعض المدارس بالتزامن مع دخول التلاميذ في الصباح الباكر واستدعى مدير التربية بالمحافظة لتوجيهه لتلافي بعض الملاحظات تجنباً لتفاقمها. الجدير بالذكر أن الحزوري وخلال ترؤسه الدورة العادية السادسة لمجلس المحافظة استمع إلى طروحات أعضاء المجلس الخدمية واعداً ببذل كافة الجهود المتاحة لتحقيقها.