اختصاصات وماجستيرات نوعية لذوي الاحتياجات

دمشق- البعث

دعا الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي إلى ضرورة تطوير وسائل العلاج والتأهيل، والتعاون مع المعنيين لسنّ قوانين تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وأبدى النداف خلال جولته على أقسام جمعية “آمال” السورية للمعوقين ولقائه الأطباء والكادر التأهيلي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكافي فيما يتعلق بإنشاء اختصاصات نوعية وغير موجودة، وماجستيرات تأهيل وتخصص ضمن المجالات التي يحتاج إليها المجتمع لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة، إضافة إلى توفير الكادر التدريسي بما يضمن تحقيق هذه الغاية، مؤكداً أهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم والعمل معهم على تخطي إعاقتهم ليصبحوا أشخاصاً فاعلين. وأشار الدكتور علي توركماني رئيس مجلس أمناء منظمة “آمال” إلى إمكانية إجراء التدريس عبر السكايب في حال عدم وجود خبرات حالية متوفرة في سورية عن طريق التعاون والاستفادة من كوادر تعليمية خارجية، لافتاً إلى أهمية دور التشاركية مع مؤسسات الدولة بما يخدم تغطية النقص الحاصل في الكوادر المؤهلة والمدرّبة للتعامل مع هذه الإعاقات.