بيان عسكري: تشكيل الفيلق الخامس (اقتحام) في الجيش العربي السوري

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس للعمل إلى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

وقالت القيادة العامة للجيش: “استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزا لنجاحات القوات المسلحة الباسلة وتلبية لرغبة جماهير شعبنا الأبي في وضع حد نهائي للأعمال الإرهابية على أراضي الجمهورية العربية السورية تعلن القيادة العامة للجيش عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام /من الطوعيين/ بمهمة القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية”.

ودعت القيادة العامة للجيش “جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في انجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات”.

وحددت القيادة في بيانها مراكز الاستقبال بالمحافظات في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة موقع دمشق وقيادة الفرقة العاشرة في قطنا وقيادة المنطقة الوسطى في حمص وقيادة موقع حماة وكلية الشؤون الإدارية في مصياف وقيادة المنطقة الشمالية في حلب وقيادة موقع طرطوس وقيادة المنطقة الساحلية في اللاذقية وقيادة الفرقة الخامسة في درعا وقيادة الفرقة 15 في السويداء.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أنه يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها مشيرة إلى أن أبناء المنطقة الشرقية يمكنهم مراجعة جميع المراكز في المحافظات كافة.

ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أنه يقبل للانتساب إلى الفيلق الخامس (اقتحام) الطوعيون من المواطنين الذكور شريطة أن يكونوا أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وغير مكلفين بخدمة العلم أو فارين منها وأن يكونوا لائقين صحيا.

وبينت أنه يقبل في الفيلق الخامس (اقتحام) “الراغبون ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة إلى الراغبين من العاملين في الدولة بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون لديها”.

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على أنه “يحتفظ العاملون في الدولة إضافة للرواتب التي سيتقاضونها من الفيلق بجميع الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها في أماكن عملهم من راتب وعلاوات وترقيات وحوافز”.