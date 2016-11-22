في ندوة “بين العلمانية والدين” على مدرّج دار البعث الهلال: الإرهابيون التكفيريون شوّهوا الإسلام.. وسورية عصية أبداً على المتآمرين السيد وعمران: العلمانية تعني عدم تسييس الدين وعدم السماح باستغلاله

دمشق-محمد عرفات-وسام إبراهيم:

تركت الندوة، التي أقامتها دار البعث بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان “بين العلمانية والدين” أمس، أصداء طيبة لدى الحضور الذي غص به مدرج دار البعث وتفاعل مع الطروحات والمداخلات بشكل لافت وعبر عن مستوى عالٍ من الوعي الوطني وخصوصية العلاقة بين الدين والدولة ودور رجال الدين في استنهاض الوعي المجتمعي والدفاع عن القيم الوطنية لمجابهة المخاطر التي تعصف بالأوطان خلال أوقات الأزمات .

وقدّم أوراق عمل الندوة كلٌّ من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، والدكتور عبد اللطيف عمران المدير العام لدار البعث، وأدار الحوار والنقاش الأستاذ صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي.

وتحدّث الرفيق هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب عن أهمية تنظيم مثل هكذا لقاءات ومحاضرات تغني الفكر والثقافة المجتمعية، وتزيل الشبهات التي لحقت بالكثير من المفاهيم، مشيراً إلى أهمية التوسّع فيها وإقامتها باستمرار، وأكد أن الإرهابيين والتكفيريين شوّهوا الدين الإسلامي الحنيف، بسلوكهم وجرائمهم وأفعالهم، التي وصلت مستوى الرذيلة، وتستّروا برداء الإسلام لبلوغ مآربهم وغاياتهم الدنيئة، والإسلام منهم براء.

وثمّن الرفيق الهلال التلاحم الذي يجمع أبناء الوطن ووقوفهم، علمانيين ومتدينين، صفاً واحداً مع الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه حتى تحقيق الانتصار والتصدي للمخاطر التي تعصف بالوطن، وشدد على أن العلمانية التي تريدها سورية، دولة وشعباً، هي العلمانية التي تحدّث عنها السيد الرئيس بشار الأسد، والدين الذي تريده هو الدين الحق، مضيفاً: لا يوجد سوى إسلام واحد هو الإسلام المحمدي، والإسلام الصحيح هو ما يعيشه أبناء بلاد الشام بأرقى حالاته، أما الدخلاء على سورية من كل حدب وصوب الذين يعتقدون أنهم سيعلموننا معنى الإسلام والعلمانية فهم واهمون لأنهم لا يعلمون تاريخ سورية وحضارتها وهي التي كانت دائماً وأبداً عصية على المتآمرين، ولفت إلى أن سورية تعلّم دول العالم معنى الإسلام الصحيح والعلمانية الحقّة.

ورأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، صفوان قدسي أن العنوان الرئيسي للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة، ليس تقليلاً من مكانة الدين، ولكن السوريين تربوا على أن الدين لله والوطن للجميع، لافتاً إلى أن العلمانية تعني “عدم إرغام أحد على اعتناق دين معيّن حيث يمارس كل إنسان قناعاته”.

السيد: العلمانية منهج لإدارة شؤون الدولة وتنظيم المجتمع

وقدم الدكتور السيد ورقة العمل الأولى واستهلها بالتساؤل حول تعريف العلمانية كمصطلح هل هو عربي أم هو وافد، وهل هو من بيئتنا وحضارتنا وثقافتنا، وشدد على أنه طبعاً لا ولكن ليس كل مافي الغرب سيئاً ولا نستفيد منه، وقال : دعونا نتحدث بكل صدق وأمانة: نحن نسمع دعوات، ونريد ثورة دينية نريد علمانية كما فعلت الثورة الفرنسية وهنا تكمن المشكلة: طالما أن المصطلح في الغرب فهو يمكن أن ينطوي على ممارسة تختلف تماماً عن ممارستنا لهذا المفهوم.

إذن، من يحدد مفهوم العلمانية في سورية بثقافتها ونوعها وحضارتها وأمجادها وتاريخها: وأقتبس هنا من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في لقائه الأخير مع التلفزيون التشيكي:«لا يستطيع الغرباء أن يجلبوا الحرية والديمقراطية لأن هذا مرتبط بالثقافة وبالعوامل المختلفة التي تؤثر على ذلك المجتمع، المعيار أو النموذج لنا ليس الغرب لأن للغرب ثقافته ونحن لنا ثقافاتنا لهم واقعهم ولنا واقعنا وبالتالي فإن ديمقراطيتنا ينبغي أن تعكس ثقافتنا وتقاليدنا وواقعنا في الوقت نفسه».

السيد الرئيس قال في عدة لقاءات إن العلمانية بالنسبة لنا هي حرية الاعتقاد وليس الإلحاد وهي عدم تسييس الدين، أي استغلاله للوصول الى كراسي الحكم.

فالدين عقيدة إيديولوجية والعلمانية وسيلة وطريقة، ونحن منذ أيام احتفلنا بالحركة التصحيحية لحزب البعث ومن أهم أسباب التصحيح هو انحراف المسار، وقال القائد المؤسس (العروبة جسد والإسلام روح ولا حياة للجسد بدون روح)، وهنا نؤكد بأنه إذا خان الأعراب فهذا لا يطعن بالعروبة، وإن حرّف الإخوان والوهابية فهذا ليس طعناً بالإسلام وإنما خروج عن تعاليم الإسلام.

وعندما امتد التصحيح الى التحرير والنصر، ماذا كان العنوان؟ لقد خاطب القائد المؤسس الأمة والشعب من خلال أجدادهم وأمجادهم من خلال هويتهم وانتمائهم فقال: يا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطارق.

إذن، العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة ووسيلة للحكم تتجه للاهتمام بالأمور الحياتية الدنيوية، وهنا تحديد معنى العلمانية السورية وفق«مفهوم وتطبيق سيد الوطن».

أما العلمانية الغربية فقد كانت ضرورة لمواجهة التسلط الكنسي الذي وقف حجر عثرة أمام أي فكرة علمية، وأقام محاكم التفتيش لمناهضة العلم، وهذه الحالة لم ولن تكون موجودة في بلادنا. وعلى العكس فالإسلام كان سبب التقدم العلمي والحضاري للأمة، حتى قال أحد أكبر المفكرين البارزين العلمانيين: «إن النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أو بعبارة أخرى غياب المؤسسة الدينية الوسطية».

وهنا، لنجر مقارنة بسيطة حول مفهوم سورية للعلمانية وما إذا كان يتعارض مع قيم الإسلام؟

أولاً لجهة عدم تسييس الدين ورفض الأحزاب الدينية وعدم رفع شعارات إسلامية للوصول الى كراسي الحكم بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية. فإن من أهم أساسيات الدين وأحكامه القطعية هو جمع الكلمة وتوحيد الصف كأسنان المشط.

والآيات واضحة محكمة «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»… «إنما المؤمنون إخوة»… وقال «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» ودستور المدينة، وكل مخالفة لذلك تنتقض قضية الدين من أساسها.

إذن: هل الإسلام اليوم أداة جمع أم تفريق، إنه أداة تفريق، لماذا؟ لأنه هناك مذاهب تحوّلت الى طوائف وأحزاب رفعت شعارات إسلامية وكل مذهب يرى أنه على حق وكل حزب يرى أنه على حق وغيره على باطل فيكفر الآخر مخالفاً تعاليم الدين الأساسية، إذاً نحن نرفض تسييس الدين حماية للدين والوطن.

ثانياً: حرية الاعتقاد أصل من أصول الدين( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) و(لا إكراه في الدين.. فمن شاء فليؤمن.. فذكر إنما أنت مذكر).

ثالثاً: مكانة العلم والحض عليه في الإسلام.

رابعاً: العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان.

النتيجة: جاء الدين بقيم ثابتة وليس بقوالب جامدة، وقيم الأديان السماوية الثابتة لا ينكرها أحد في مجتمعنا. وهناك أمثلة ونماذج على هذه القيم الثابتة: الحرية (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).

إن العلمانية السورية بوصفها منهجاً لإدارة شؤون الدولة وتنظيم المجتمع تعترف للجميع بحقوقهم بما في ذلك حقهم في الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية وممارسة العبادات وفقاً لأحكام كل دين شريطة أن لا يتم فرض أي دين على الآخر، وأن يكون مناط العقد الاجتماعي لأفراد المجتمع ممثلاً بمبادىء العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، فالعلمانية بمفهوم سورية إذن لا تنظر إلى الدين نظرة تشكك أو ازدراء أو خطر بل تحميه من التدخل من قبل الدولة، بالمقابل عدم السماح لأحد بالتستر بالدين للوصول إلى كراسي الحكم فلا أحزاب دينية ولا دولة دينية فقيم الدين الثابتة محفوظة ومصانة وهذا ضمان للأخلاق في المجتمع.

أختم بالقول: أنا أختلف عنك ولكن لا أختلف معك، فاختراع القنبلة النووية لا يؤدي للمطالبة بإلغاء مادة الفيزياء، ووجود الوهابية والدواعش والإخوان والحركات المتطرفة يزيدنا يقيناً وتمسكاً بالإسلام كما أنزله الله تعالى بوسطيتنا في بلاد الشام.

عمران: العلمانية والدين لا يستقران ولا يتكاملان إلا بالوحدة الوطنية

من جانبه أوضح د. عمران أنه ليس من مهمة هذه الندوة الدخول في التفاصيل لأن مفهومي العلمانية والدين يدخلان في أنساق معرفية ذات حقول دلالية واسعة يضيق بها الآن الزمان والمكان، ونحن سواء كنا من أنصار كل من العلمانية أو الدين أو كليهما معاً، فهدفنا واحد في هذا الوطن بل في هذه الأمة وهو الخروج منتصرين من هذا المعترك المصيري الذي يعصف بشعبنا وبمجتمعنا وبدولنا وبأمتنا، بحقوقنا وقضايانا ومقدساتنا… ولا يكون الانتصار إلا بالقضاء على الإرهاب وأسسه، على التطرف والتكفير، كما أكد مراراً السيد الرئيس بشار الأسد. وقد اقترن تأكيد سيادته هذا بحديثه عن دور العلمانية أكثر من خمسين مرة في السنوات الأخيرة.

إن تخيّر هذا العنوان وفي هذه الظروف الصعبة يدل على الثقة بالنفس، وعلى الثقة بالآخر أيضاً، وعلى صدق الإحساس بهموم المجتمع، كما يدل على أننا كأفراد ومؤسسات ومجتمع ودولة وأحزاب وطنية مازلنا أقوياء صامدين في وجه مؤامرة هي الأخطر في تاريخنا، على تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ونحن علمانيين ومتدينين سواء بسواء سنبقى قادرين على لملمة الجراح ورأب الصدوع وإعادة بناء وحدتنا الوطنية يداً بيد نهزم المتطرف والتكفيري والوهابي والصهيوني.

وما بين العلمانية والدين هو ما في الدين نفسه من اجتهاد وتأويل واختلاف واتفاق، وما في العلمانية نفسها من تعدد التعريفات، والمفهومات والممارسات المتشابهة والمتباينة.

فالمفهومان يدخلان في سياق العلوم الاجتماعية التي تحتمل التأويل والاجتهاد، وليس في سياق العلوم الأساسية كالرياضيات مثلاً والفيزياء والكيمياء.

أما الدين، باختصار، فهو كلمة تطلق على مجموعة الأفكار والمعتقدات والممارسات التي تفسّر علاقة المعتقدين به بالكون وبالبشر وبما وراء الطبيعة وبالخالق أيضاً. والدين ديانات أيضاً. فالديانات التوحيدية الإبراهيمية هي ثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، وهناك ديانات غير توحيدية هي بمثابة عقائد كالبوذية والهندوسية والكونفوشية والوثنية.

وأما العلمانية فهي مصطلح غير مستقر تماماً يرتبط بالأصل Secular أي العصر أو المرحلة الزمنية، وأول استخدام له جاء في معاهدة ويستفاليا التي وقّعت عام 1648م وأنهت الحروب الدينية الأوروبية بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانية والتي استمرت ثلاثين عاماً.

لكن أول من استخدم المصطلح بمعناه الفلسفي والفكري الحديث هو الفيلسوف الإنكليزي جورج هوليوك عام 1851 حين قال: إن العلمانية ليست فكراً معادياً للمسيحية وإنما هي مستقلة عنها.

وفي علوم السياسة والاجتماع، فإن المستقر في مصطلح العلمانية هو الذي يدعو إلى فصل مؤسسات الدين عن مؤسسات الدولة، وليس تحديداً فصل الدين عن الدولة والمجتمع فصلاً آصماً أبتر قطعياً بما يثير حفيظة المتدينين، ويصعّد قلقهم وشكوكهم.

فالعلمانية لم تكن في سياقها الاجتماعي والسياسي، نظرية وممارسة، ضد الدين، ويخطىء تماماً من يعتبر أنها مرادفة للإلحاد. ومن يصرّ على هذا الاعتبار هو التكفيري والمتطرف، لأن العلمانية هي التي حافظت وتحافظ على الدين من تدخل الحكومات والدول، وهي تعني فصل السلطتين التنفيذية والسياسية عن السلطة الدينية.

والعلمانية في مجتمعنا وفي أحزابنا ومنظماتنا الوطنية والقومية ترتبط بالاعتزاز بحضارتنا العربية الإسلامية، وتؤمن بأن النهوض الحضاري العربي تأسس على احترام الآخر، وعلى الاعتراف بحضوره وإسهاماته في توسيع آفاق هذا النهوض بعيداً عن ترهيبه أو تكفيره. وهي التي أحوج ما نكون إليها، في هذه الأيام، لتعزيز لحمتنا الوطنية في هذا القطر، وعيشنا المشترك في هذه الأمة.

ونحن لا نستطيع أن ننكر الإشكالية التي يثيرها مفهوم العلمانية، ولا الإشكالية التي يثيرها مفهوم الدين. وباختصار فإن الاستشراق الاستعماري الأوروبي ورديفه الصهيوني كرّسا في الأذهان خطر العلمانية على اعتبار أن المادّية سمة أساسية من سماتها، والحقيقة ليست كذلك أبداً، وهذا ما ارتبط بإثارتهم الخطر الشيوعي. ومن طرف آخر فإن هذا الاستشراق أيضاً تحدث عن خطر آخر هو الخطر الإسلامي بهدف المزاوجة بين خطرين ورمي العصفورين بحجر واحد.

فباحثو الغرب وسياسيوه بعدما أفاضوا في الحديث عن أن الإسلام خطر استراتيجي متجدد يذكرهم بالخطر الشيوعي السابق -نهاية التاريخ وصراع الحضارات- يعودون اليوم عن طريق ربط البترودولار بالرجعية العربية والعثمانية ليؤكدوا، عن طريق التكفيريين، ما قاله زوراً وبهتاناً المستشرق برنارد لويس: “للشرق الأوسط اليوم هوية دينية معادية للوطنية والقومية”.

ونحن نلحظ اليوم في هذه القاعة وفي أحزابنا ومنظماتنا الوطنية التقدمية، وفي مؤسساتنا الدينية، ممثلة بوزارة الأوقاف ومديرياتها وعلمائها والداعيات ومؤتمر علماء بلاد الشام، كيف أن هاتين الرجعيتين ومعهما التحالف الصهيو-أطلسي يثيرون هذا الدمار والخراب في البنى الفوقية والتحتية، ليخلصوا إلى نتيجة باطلة مفادها – كما يريدون ويدعون – “أن الإسلام كامن وراء الاضطرابات الدولية المعاصرة بما يثيره من اجتهاد وجهاد وتهديد وذبح وتفجيرات ومفخخات”، والإسلام ديناً وعقيدة وعلماً براء من هذا كله.

والعلمانية والدين في مجتمع فسيفسائي التكوين كمجتمعنا لا يستقران ولا يتكاملان إلا بالوحدة الوطنية في أكثر من عشرين طيف مجتمعي.

كما أن الدين الإسلامي في المجتمعات العربية، والإسلامي والمسيحي في المجتمعات الإفريقية والأمريكية الجنوبية، وكذلك الهندوسية في الهند، والبوذية في الصين وفيتنام، كلهم سواء، خاضوا ويخوضون معركة واحدة ضد الاستعمار الغربي وحليفه الصهيوني والرجعي العربي العثماني، أي ضد أذرع القاعدة والوهابية.

وأن سيطرة الكنيسة التي دفعت إلى تبلور مفهوم العلمانية هي صنو رعونة المتطرف التكفيري التي جوبهت بتجديد الخطاب الديني الذي تنهض به مؤسساتنا الدينية الوطنية ممثلة بوزارة الأوقاف وهي تقارع الوهابية، وبالوعي الذي تؤصله مؤسساتنا السياسية الوطنية لمواجهة التكفير والإرهاب.

في هذا السياق يمكن أن نفهم ونستلهم قول قائدنا الرئيس بشار الأسد في أحاديثه العديدة، ومنها إلى التلفزيون التشيكي إذ قال: “العلمانية في سورية عبارة عن بوتقة تنصهر فيها مختلف الجماعات الطائفية والعرقية، وهي تختلف عن تلك التي يفهمها البعض في الغرب على أنها ضد الدين. فهي في سورية حرية الأديان والطوائف والأعراق، ودون ذلك لا وجود لسورية التي عرفها العالم منذ قرون…. والشيء الثاني الذي يحكم هذا التنوع والغنى هو الاعتدال فدونه لا وجود لهذه البوتقة التي تحدثنا عنها”.

العلمانية مفهوم إجرائي وآلية قانونية

وقال الدكتور خالد الحلبوني، أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث، إن الحرب شنت على سورية لأنها آخر معاقل العلمانية في المنطقة، وهذا الأمر يخدم المشروع الصهيوني الذي يسعى لإقامة الدولة اليهودية الدينية، وقد حاول أصحاب المشاريع التكفيرية الوهابية استغلال الدين لتحقيق مآربهم، وبناء مشاريعهم على هذا الأساس، مضيفاً: “إن نظرة إلى روحانية الدين تجعل منا علمانيين، وإن نظرة إلى القشور والتمسّك بها تجعل منا تكفيريين”.

من جانبه قال محمد كنايسي رئيس تحرير جريدة “البعث”: إنه لا بد من التمييز الدقيق بين العلمانية، التي نتحدّث عنها في هذه الندوة والتي تقوم على تنظيم العلاقة بين الديني والدنيوي، وبين العلمانية الفلسفية أو ما يسميه البعض بالعلمانوية، فهذه تقوم على القطيعة التامة بين الديني والدنيوي أو بين الدين والدولة، موضحاً أن العلمانية التي نقصدها هنا هي مفهوم إجرائي وآلية قانونية لفصل الديني عن السياسي وتكريس استقلالية الدنيوي، وتلك هي حدودها التي تجعلها أبعد ما تكون عن مجابهة الدين.

وأشار رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، الدكتور محمد توفيق البوطي، إلى أن العلمانية لا تعني فصل الدين عن المجتمع والدولة، وإنما فصل المؤسسة الدينية عن الرسمية، وأن العلمانية لا تحارب الدين وإنما مستقلة عنه، موضحاً أهمية عدم تسييس الدين واتخاذه وسيلة ومطيّة للوصول إلى الحكم، وأضاف: نحن السياسة الإسلامية التي تستوعب مصالح المجتمع وفقاً للرؤية الإسلامية، وليس الإسلام السياسي، لأن هذه الرؤية توحّد المجتمع، مسلمين ومسيحيين معاً، في وطن واحد وقضية واحدة.

كما تحدّث الشيخ عدنان الأفيوني عن أهمية المحور الذي بحثته الندوة، وكيف أنها أضاءت الجوانب التي تجعله ملتبساً وغامضاً لدى كثيرين، ورأى أن دعاة تحييد الدين عن نظم الحياة والأخلاق، إنما هم دعاة إلى هدم القيم والمُثل وتدمير بنيان العلاقات الاجتماعية.

وأشاد الدكتور شريف الصواف بالقيم والمُثل التي تربّى عليها المجتمع السوري، والتي تنبذ التطرف والعنصرية والتكفير، وتدعو إلى اللحمة الوطنية والتعاضد جميعاً في بناء الوطن، مبيّناً أن كلاً من القائد المؤسس حافظ الأسد والسيد الرئيس بشار الأسد لم يذكرا أبداً أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وإنما أشارا إلى أن المقصود منها هو الفصل بين السلطات.

وقالت سهام دنون، عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب: إن هذا الجمع الذي يمثل النسيج السوري بأكلمه هو واحد من الأسس التي تدلّ على أن النصر في سورية قادم، حيث لا خلاف بين العلمانية والدين، وأضافت: عندما يجتمع الدين ليتناقش مع العلمانية، والعلمانية لتتناقش مع الدين، فهذا دليل على الانسجام والتفاهم بين مكوّنات المجتمع، وأن الاختلاف لا يعني الخلاف.

من جانبها أكدت الدكتورة خلود السروجي أن سورية بلد العلمانية، العلمانية التي لا تتدخل بالدين، بل تحمي أصحاب العقائد الدينية، وتمنحهم الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وسورية هي بلد الإسلام الحق المعتدل، إسلام بلاد الشام، الذي يتقبل الآخر، والمنفتح على الجميع، مضيفة: إن سورية اليوم تحارب الفكر المتطرّف الوهابي الإرهابي، وهي عصية على الأعداء.

حضر الندوة الرفيقان عضوا القيادة القطرية للحزب يوسف أحمد والدكتور عمار ساعاتي، وعدد من أمناء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ووزير الإعلام رامز ترجمان، إضافة إلى أمينَي فرعَي ريف دمشق وجامعة دمشق للحزب ومحافظ ريف دمشق وقيادات الفِرق والشعب الحزبية، ورجال دين وعلماء ودعاة وداعيات، والعديد من الصحفيين والمفكرين.