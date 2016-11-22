17 شهيداً في اعتداءين أمريكي وتركي على ريفي الرقة وحلب الجيش يدك معاقل داعش والنصرة في أرياف حمص والقنيطرة واللاذقية.. وروسـيـا تقـدم أدلـة علـى اسـتخدام الإرهـابيين غـازات سـامـة في حلب

وكأن ثمة سباقاً بين التنظيمات الإرهابية وبين طيران “التحالف” الذي تقوده واشنطن خارج الشرعية الدولية على من يقتل أكثر من السوريين ويدمر بناهم التحتية.

فغداة ارتكاب التكفيريين مجزرة بحق تلاميذ مدرسة الفرقان في حلب، ارتكبت طائرات “التحالف الدولي” بقيادة أمريكا مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص في غارة شنتها على قرية الصالحية بريف الرقة الشمالي، لتضيف بذلك دليلاً جديداً على عدم جدية واشنطن في محاربة الإرهاب، بل أن مجازرها الدموية تؤكد أن إجرامها لا يقل دموية عما تقوم به المجموعات الإرهابية التي واصلت اعتداءاتها أمس على أحياء دمشق وبلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وأسفرت اعتداءاتها عن ارتقاء 4 شهداء بينهم طفلة وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

ميدانياً، تابعت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها على عدة جبهات قتالية وقضت على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في ريف القنيطرة،

وأوقعت خسائر في الأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة في أرياف حلب وحمص واللاذقية. في وقت جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها استخدام الإرهابيين لمادتي الكلور والفوسفور الأبيض في استهداف مناطق في جنوب غربي حلب.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت معملاً بسيطاً لغزل القطن في قرية الصالحية في ريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 3 عمال وجميع أفراد أسرة مهجرة وتسكن في القرية مؤلفة من 6 أشخاص بينهم أطفال إضافة إلى أحد أبناء القرية، ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من أهالي القرية جرحى والتسبب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وشهد الشهر الماضي ارتكاب طيران التحالف الأمريكي مجزرتين في قريتي حساجك وثلثانة بريف حلب راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى، كما قصفت طائرات التحالف الدولي في تموز الماضي قريتي طوخان الكبرى والغندورة بريف حلب ما تسبب باستشهاد أكثر من 165 مدنياً وجرح عشرات الأشخاص.

وارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة في بلدة الشيخ ناصر شمال شرق مدينة الباب بريف حلب راح ضحيتها 7 مدنيين على الأقل، وذكرت مصادر أهلية واعلامية متطابقة أن طائرات حربية تركية بمشاركة طائرة أمريكية بدون طيار قصفت مساء أمس المنازل في بلدة الشيخ ناصر ما تسبب باستشهاد 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين وإلحاق دمار كبير في عدد من المنازل.

وفي سياق متصل ارتقى 3 شهداء وأصيب 22 شخصاً بجروح جراء اعتداء إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام بقذائف الهاون والصاروخية على حيي المزة 86 والمزرعة وضاحية حرستا ومحيطها في مدينة دمشق وريفها. وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بأكثر من 32 قذيفة صاروخية وهاون ضاحية حرستا السكنية ومحيطها، وأشار إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين وإلحاق أضرار مادية بعشرات المنازل وميكرو باص عام وآخر يقل موظفي مشفى البيروني. ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في صالة الفيحاء الرياضية دون وقوع إصابات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في حي المزرعة السكني.

وذكرت مصادر أهلية في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين شمال مدينة إدلب بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بنش ومعرتمصرين استهدفت بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية البلدتين، وأشارت إلى أن القذائف سقطت على الأحياء السكنية في البلدتين المحاصرتين وتسببت باستشهاد طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفلان بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

ميدانياً، دمرت وحدة من الجيش بصاروخ موجه سيارة تقل عدداً من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي على طريق الحميدية الحرية بريف القنيطرة الشمالي.

وفي ريف حمص وجهت وحدات من الجيش ضربات مباشرة على أوكار ومقرات إرهابيي جبهة النصرة في تيرمعلة وعين حسين الجنوبي والمشجر الجنوبي والغنطو على اتجاه تلبيسة وفي أم شرشوح بالريف الشمالي وتأكد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

كما أوقعت وحدات من الجيش خسائر في الأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي تنظيم داعش خلال عمليات على أوكارهم ومحاور تحركهم في المشيرفة الجنوبية وربيعة ورسم السبعة والرابية بالريف الشرقي، حيث تم إحباط محاولة تسلل مجموعة من إرهابيي التنظيم من جهة قرية رحوم باتجاه إحدى النقاط العسكرية في تلول الهوى والقضاء على معظم أفرادها، ودمرت وحدة أخرى تجمعاً لإرهابيي داعش ما أدى إلى مقتل العشرات منهم في تلة العواميد على اتجاه القريتين.

وفي ريف حلب نفذ سلاح الجو طلعات على محور تحرك آليات لتنظيم داعش الإرهابي بالتزامن مع رمايات دقيقة لسلاح المدفعية على أحد تجمعاتهم في منطقة استصلاح الأراضي قرب بلدة دير حافر أدت إلى تدمير 10 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة والقضاء على عدد من أفراد التنظيم التكفيري.

وفي ريف اللاذقية الشمالي دمرت وحدة من الجيش عربة مزودة برشاش لإرهابيي جبهة النصرة وأوقعت من فيها قتلى ومصابين في بلدة كباني في منطقة ناحية كنسبا.

في الأثناء أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن خبراء الوزارة أكدوا استخدام الإرهابيين لمادتي الكلور والفوسفور الأبيض في استهداف مناطق جنوب غربي حلب، وقال: إنه في منطقة 1070 شقة بجنوب غرب حلب قام خبراء وزارة الدفاع الروسية بتحليل سريع للعينات التسع التي تم أخذها والتي تتضمن أجزاء من القذائف والتربة من الحفر بأماكن سقوط القذائف وتم بنتيجته تأكيد استخدم الكلور والفوسفور الأبيض لحشوة هذه القذائف، مضيفاً: إنه تم أيضاً أخذ عينات من 4 سوريين مصابين بالمواد الكيميائية التي استخدمها الإرهابيون للقيام بتحليل معمق بمختبر خاص في روسيا.

وأوضح كوناشينكوف أنه على الرغم من توجيه الدعوة للعمل المشترك لم ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراءها إلى حلب حتى الآن مشيراً إلى أن خبراء المركز العلمي لقوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية للقوات المسلحة الروسية يواصلون العمل على جمع أدلة تؤكد استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في حلب.