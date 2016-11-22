مصنع العصائر الموعود إلى الضوء نهاية العام الجاري

دمشق-البعث:

كشف مصدر مطلع لـ”البعث” أن الإعلان عن مصنع العصائر سيكون مع نهايات هذا العام، وبكلفة تقديرية أولية تبلغ 10 مليارات ليرة سورية، وأن الدراسات القانونية والفنية والمالية وغيرها شبه منجزة، وأن الإتحاد العام للفلاحين سيكون أحد الشركاء في المصنع وبرأسمال 100 مليون ليرة سورية.

في الوقت الذي تزداد فيه المراهنة على مساهمة هذا المصنع بعملية تسويق الحمضيات، نشير إلى ضرورة توسيع دائرة هذا التسويق من خلال الاعتماد على زيادة الثقافة الاستهلاكية للمواطنين في استهلاك الحمضيات بشكل طازج، أما على صعيد التسويق الخارجي فنذكِّر بالأسلوب المتبع في بعض الدول المنتجة للحمضيات، والذي يمنع خلال موسم الحمضيات على المطاعم والفنادق تقديم عصير الحمضيات المعبأ، والاعتماد على الحمضيات الطازجة فقط.