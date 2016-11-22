قرار إلحاق “المخابز الاحتياطية” بالآلية ينهي عقوداً من الهدر والمرونة “الملغومة”

دمشق-البعث:

بعد عقود شكلت فيها “المخابز الاحتياطية” تجربة سجلت فيها حالة إنتاجية رديفة للمخابز الآلية وأسهمت في تأمين رغيف الخبز بإدارة متحرّرة من القيود، “سارقة أضواء الجودة” من القطاع العام، جاء قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلحاق لجنة المخابز الاحتياطية بالشركة العامة للمخابز، لينهي عهداً من المرونة التي وظفت في “جزر اقتصادية” منفلتة من عقال الرقابة والمتابعة لخصوصية الإحداث المتعلق بالأمن الغذائي وسد الفراغات التي يمكن أن يتسببها عدم قدرة “الآلية” و”الخاصة” على مواجهة الطلب عند الأزمات.

ومع أن خطوة “التجارة الداخلية” بررت بتوظيف الطاقات الفنية بالاتجاه الصحيح والحد من الهدر والتهريب وضبط عملية استلام مستلزمات مادة الخبز، فإن الوزير الدكتور عبد الله الغربي “صانع القرار” أفصح أن التوجّه يأتي في إطار المسعى الجاد للاستمرار بتحسين وتوحيد جودة الخبز بجميع المحافظات وتحقيق تكافؤ الفرص للعاملين بالمخابز وتوزيع الحوافز بشكل عادل على العمال والفنيين المتميزين والمبدعين.

وليس خفياً أن “اللجنة” التي لعبت بمخابزها المستثمرة دوراً رمادياً وغير نظيف في هوامش ومساحات التحرّك بمخصصات الدقيق والمحروقات ما أثار حفيظة أبناء المخابز الحكومية التي صنف رغيفها “درجة ثانية”، وهذا ما شكّل حافزاً لإحداث وحدة اقتصادية تسمى وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية، وتتبع للشركة العامة للمخابز وتحل محل لجنة المخابز الاحتياطية وتعمل وفق ذات الآلية المتبعة حالياً لحين صدور النظام الداخلي الجديد، على أن يستمر العاملين المعينين بعقود سنوية بالوحدة بنفس أوضاعهم الوظيفية إلى أن تسوى أوضاعهم لدى شركة المخابز وفق القوانين والأنظمة النافذة وإحداث مستودع فرعي في كل محافظة ومخبز، على أن يحل مدير فرع المخابز محل مندوب اللجنة بالإشراف والمتابعة لحسن العمل بالمخابز الاحتياطية وتتولى وحدة تصنيع المخابز عمليات الصيانة اللازمة لمخابز الوحدة الاقتصادية المحدثة وكافة خطوط المخابز المحدثة لاحقاً.