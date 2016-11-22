قوات أردوغـان دمـّرت 2700 مبـنى في شـرنـاق والاعتقال سيف مسلّط على رقاب رؤساء البلديات

كشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي عن حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المباني السكنية والمنشآت التي دمّرتها قوات رجب طيب أردوغان في مدينة شرناق جنوب شرق تركيا.

وأوضحت اللجنة أن 2700 مبنى تمّ تدميرها بالكامل نتيجة القصف الممنهج لقوات النظام التركي في المدينة، كما ألحقت أضرار متفاوتة بنحو 14770 مبنى ومنزلاً، وذلك خلال فترة فرض النظام التركي حالة الطوارئ في المدينة منذ نحو أشهر، مشيرة إلى أن قوات أردوغان استخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة خلال عملياتها العسكرية في جميع المدن، حيث أجبرت نحو ألف من سكان المنطقة للنزوح منها.

وأشارت اللجنة إلى التعتيم الإعلامي التام على ما يحدث في جنوب شرق تركيا، حيث لا يسمح لأي إعلامي تركي أو أجنبي بدخول المنطقة، فيما تواصل شرطة النظام التركي اعتقال رؤساء بلديات المحافظات والأقضية والبلدات، حتى وصل عددهم إلى 63، بمن فيهم رئيسة بلدية مدينة ديار بكر.

وقامت قوات أردوغان بشن حملة عسكرية عنيفة في جنوب شرق تركيا منذ عدة أشهر راح ضحيتها مئات المدنيين.

يأتي ذلك فيما منعت سلطات النظام التركي نواباً أوروبيين من لقاء رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش الموقوف بذريعة إحجامه عن الإدلاء بشهادته فيما يتعلق بجرائم مرتبطة “بدعاية إرهابية”.

وتأتي الاعتقالات التي قامت بها سلطات النظام التركي بحق الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي دميرتاش وفيجن يوكساك داغ وعدد من نواب الحزب في البرلمان في إطار استغلال أردوغان محاولة الانقلاب الأخيرة لتحقيق أهدافه ضمن حملته لقمع المعارضة والتخلص من جميع معارضيه في السياسة والإعلام وبالتالي تغيير النظام السياسي للوصول إلى النظام الرئاسي والحكم المطلق للبلاد.

وقال البلغاري سيرغي ستانيشيف، رئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي، في مؤتمر صحفي امام السجن المعتقل فيه دميرتاش، بعد انتظار طويل للنواب العشرة المنتمين للحزب دون السماح بمقابلته، “إن اعتقال دميرتاش أمر مشين ويدل على سياسة السلطات التركية السيئة”، مؤكداً أن دميرتاش ليس وحيداً.

كما داهمت شرطة أردوغان مكتب محامي الشعب، وأوقفت 4 محامين، هم سلجوك كوزآغاتشلي، رئيس جمعية المحامين المعاصرين، وعائشة غول تشاغاتاي وديدم بايتار أونسال وانغين جوك أوغلو، فيما وضع النظام التركي أحمد تورك الرئيس المشارك لبلدية ماردين، وأمين أرناك الرئيس المشارك لبلدية أرتوكلو قيد التوقيف الاحترازي.

والأسبوع الماضي أوقف رؤساء بلديات فان وسعرت وتونجلي في جنوب شرق تركيا.

وكثفت السلطات التركية من الاعتقالات وإيقاف المسؤولين المحليين المنتخبين، وينتمي جميع رؤساء البلديات المعتقلين أو الموقوفين عن الخدمة إلى حزب السلام والديمقراطية الذي اعتقل رئيساه في بداية الشهر.

في الأثناء، تظاهر آلاف المواطنين الأتراك في شوارع مدينة اسطنبول وعدد من المدن التركية احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل قدّمته حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان التركي، ويتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوّج المعتدي ضحيته، وجابت المظاهرات شوارع اسطنبول، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لمشروع القانون، مؤكدين أنهم لن يسكتوا ولن يخضعوا، داعين إلى سحب مشروع القانون فوراً.

كما جرت مظاهرات مشابهة في العاصمة أنقرة ومدينتي أزمير وطربزون.

وكان البرلمان التركي أقر قبل عدة أيام مشروع القانون المذكور، وقد عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأنه، مؤكدة أن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، كما يجب أن تعلو المصلحة العليا للأطفال على أي اعتبار آخر.

وكالات