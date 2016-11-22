النظام السعودي ينهي “هدنة” لم يحترمها.. والجيش اليـمـني يحبط هـجـمـات المـرتزقة على صـحراء مـيدي

انقضت “هدنة” نظام بني سعود في اليمن، والتي لم يحترمها، دون تجديد أيام إضافية، خلافاً لما كانت تأمله الأمم المتحدة. وجاء إعلان ما يسمى أحمد عسيري، المتحدّث باسم تحالف بني سعود، بانتهاء “وقف إطلاق النار” ليقضي على الآمال التي علّقت على نجاح خطة السلام التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتبنتها الأمم المتحدة، لإنهاء نحو عامين من العدوان السعودي.

يذكر أنه تمّ رصد وتوثيق مئة وأربعة عشر خرقاً لوقف إطلاق النار من قبل طيران العدوان السعودي ومرتزقته، فيما أكدت مصادر متعددة ومتطابقة أن دول العدوان قامت بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة، بإشراف ضباط إماراتيين وسعوديين، إلى جبهة باب المندب جنوب غرب اليمن، مضيفة: إن التعزيزات تضم أعداداً كبيرة من المرتزقة والمجندين، بينهم إرهابيون.

في الأثناء، شنت طائرات تحالف بني سعود غارات على مناطق في نهم شمال صنعاء ومحافظة صعدة، وأفاد سكان: إن طائرات حربية تابعة للتحالف قصفت قواعد عسكرية في جبل مطل على المدينة وهزّت قوة الانفجارات مباني في عدة أحياء بمدينة صنعاء.

ورداً على العدوان، استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة بني سعود أسفل فرضة نهم بصاروخ محلي الصنع من نوع زلزال2، وقال مصدر عسكري: إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة موقعاً قتلى وجرحى في صفوفهم، مشيراً إلى إحراق آليتين لهم في القصف.

كما دكّت القوة الصاروخية بصلية من صواريخ الكاتيوشا مواقع المرتزقة بمفرق الجوف بمديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب موقعة أعداداً من القتلى والجرحى، فيما تمكن الجيش واللجان من صد محاولة تقدم فاشلة لمرتزقة العدوان باتجاه صحراء ميدى في حجة وتمّ إيقاع عشرات القتلى في صفوفهم وإصابة آخرين منهم خلال محاولة التقدم الفاشلة.

وأعلن مصدر عسكري يمني مقتل أكثر من 100 من مرتزقة نظام آل سعود في منطقة الجحملية بمحافظة تعز، فيما اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليمنية موقعين سعوديين بنجران، بعد مواجهات مع الحاميات أفضت إلى مقتل وجرح العديد من مرتزقة آل سعود، وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات جنود آل سعود في معسكر وقرية المعزاب بعدد من القذائف المدفعية، لافتاً إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

وكالات