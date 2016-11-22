القوات العراقية تحرّر ثلاث قرى شـرق وشـمـال الـموصل

استعادت القوات العراقية المشتركة، أمس، السيطرة على قريتي السلامية وأورطا خراب شرق وشمال مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي، ورفعت العلم العراقي فوقهما، كما أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” تحرير قرية الحميرة شرقي مدينة الموصل بالكامل.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى”: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفوج مغاوير عمليات تحرير نينوى تمكّنت من تحرير قرية السلامية في محور الزاب الشرقي، وتحرير قرية الحميرة بالكامل شمال قرية السلامية، ورفعت العلم العراقي فوقهما بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات، وأضاف: إن قطعات الفرقة 16 تمكّنت أيضاً من تحرير قرية أورطا خراب ضمن المحور الشمالي لعمليات تحرير نينوى من قبضة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وفي آخر التطوّرات الميدانية وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحورين الغربي والجنوبي للموصل، وقال قائد في فرقة الرد السريع في القوات العراقية: نتوقّع الوصول إلى مطار الموصل خلال أيام، فستة كيلومترات فقط تفصل القوات العراقية عنه، فيما أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الجيش العراقي علّق تقدّم قواته في شرق مدينة الموصل للتركيز على تطهير مناطقها المحررة سابقاً، وأشارت إلى أن الهجوم تمّ إيقافه مؤقتاً ريثما يقوم العسكريون بتفتيش المنازل، إضافة إلى حرص الجيش العراقي على تقليل عدد الضحايا بين المدنيين إلى أدنى حد ممكن.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها مقتل ما يسمى مسؤول “التوثيق الصوري” بوكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أن القوات الأمنية ستلاحق إرهابيين ظهرت صورهم في 3 كاميرات ضبطت بحوزة الإرهابي القتيل.

وفي المواقف السياسية اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهات لم يسمها بمحاولة إيقاظ الفتنة بين مكوّنات الشعب العراقي، وشدد على أن العراق لن يسمح بذلك مؤكداً أن قوة العراق في وحدته، ودعا وسائل إعلامية عربية إلى التوقف عن الإساءة للعراقيين، وتعهّد باستعادة كل أرض العراق من تنظيم “داعش”، وأكد أن انتصارات القوات الأمنية في محافظة نينوى لا تحلو للبعض من الذين يريدون الدمار للعراق، والذين سببوا كل تلك الكوارث في البلد، مشيراً إلى أن هؤلاء يحاولون إيقاظ الفتنة من جديد، ولن نسمح بذلك فإن قوتنا في وحدتنا.

وكالات