ليبيا: أزمة السيولة تضع حكومة السراج على شفا الانهيار

تعاني جميع المصارف الليبية في المدن الليبية كافة من نقص في السيولة المالية ما تسبب بأزمة اقتصادية ومالية في البلاد أثّرت بشكل كبير في الحياة المعيشية للمواطنين، فعندما يفتح أي بنك في العاصمة الليبية طرابلس أبوابه يتدافع المئات من العملاء الذين ينتظرون منذ أسابيع وربما شهور لسحب الأموال.

وهذا المشهد الذي صار مألوفاً الآن يشكل علامة صارخة على انزلاق ليبيا إلى انهيار اقتصادي، رغم ثروتها النفطية، وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على إحراز تقدّم صوب إنهاء أعوام من الاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة التي مزّقت البلاد.

وعلى مدى الأسبوع الماضي تنامت مشاعر الاستياء والإحباط فتجددت الاضطرابات في الشوارع وحدث تراشق علني بين رئيس الوزراء فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول من يتحمّل مسؤولية النقص الحاد في السيولة المالية.

ويظهر النزاع مدى الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق للسيطرة على المالية العامة للبلاد حتى بعدما أذكى تعافي إنتاج النفط توقعات بانحسار الضغوط الاقتصادية.

ويرى البعض في اجتماع يعقد في لندن اليوم تحت رعاية بريطانيا والولايات المتحدة فرصة أخيرة لتحفيز السراج والكبير على العمل سوياً وإنقاذ اقتصاد ليبيا من المزيد من الهبوط.

وتسبب تفاقم أزمة السيولة المالية والصعود السريع لمعدل التضخم في تبديد الآمال في قدرة حكومة الوفاق على إحلال الاستقرار.

ويقف بعض الليبيين الآن في طوابير طوال الليل للحصول على الأجور والمكافآت. ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل شبه كلي على إيرادات النفط ولذلك فإن وجود علاقات متينة بين حكومة الوفاق الوطني وبين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الذي يدير جميع عائدات المؤسسة يعد مهماً لعملية صنع السياسات.

وانقسمت المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي حينما تشكلت حكومتان وبرلمانان متنافسان في طرابلس وفي شرق ليبيا في 2014.

وتعهد فرعا المؤسسة والمصرف في طرابلس اللذان يسيطران على المدفوعات بالعمل مع قيادة حكومة الوفاق الوطني المعروفة بالمجلس الرئاسي، لكن العلاقات بين السراج والكبير توترت وسط أزمة سياسية، فبرلمان الشرق أو مجلس النواب عرقل الموافقة على مجلس وزراء حكومة الوفاق ولم يتسلم وزير المالية على الإطلاق مهام منصبه، بينما تتخبط الحكومة المنافسة التي لا تتمتع بصلاحيات والتي عينها هذا البرلمان ومحافظها للبنك المركزي في أقصى شرق البلاد.

وانتهت فترة ولاية الكبير في أيلول، لكنه لا يزال يمارس مهامه بشكل افتراضي نظراً لأن مجلس النواب يجب أن يوافق على تعيين أي خلف له بموجب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

ومنذ أسبوع اتهم السراج الكبير بعرقلة الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السيولة من خلال رفضه المتكرر للمطالب بتقديم قروض وتوفير العملة الصعبة، ورد الكبير بعد ثلاثة أيام قائلاً: إن مجلس السراج وضع “مقترحات فضفاضة” تتضمن بيع دولارات “غير موجودة” وخفض قيمة الدينار الليبي.

وكالات