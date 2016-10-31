قوات الاحتلال تعدم بدم بارد شاباً فلسطينياً في الخليل

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية: “إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سيارة كان يقودها الشاب بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس ما أدى لإصابته بعدد من الأعيرة النارية”، وأضافت: إن قوات الاحتلال تركوا الشاب الفلسطيني ينزف دون السماح بإسعافه حتى ارتقى شهيداً.

وسرعان ما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبّان فلسطينيين في محيط الموقع.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين الفلسطينيين ومنازلهم على طول الخط الفاصل شرق قطاع غزة، فيما طاردت زوارقها الصيادين شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وكسور.

وكالات