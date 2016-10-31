مظاهرات غضب في المغرب تنديداً بـ “طحن” شاب في شـاحنة نفـايـات

شهدت شوارع مدينة الحسيمة المغربية حالة غليان شعبي إثر مقتل الشاب محسن فكري، الذي لفظ أنفاسه، ليل الجمعة، بين “فكي” آلة عصر داخل شاحنة قمامة، وذلك أثناء مصادرة بضاعته من الأسماك المعدة للبيع، من قبل سلطات المدينة، ما دفع به إلى محاولة استعادة بضاعته من خلال الارتماء في الشاحنة، حسب المعلومات المتوفرة، فيما أفاد البعض بأن مسؤولاً أمنياً أمر السائق بـ “طحنه” وأنه لم ينتحر.

وقد وجدت السلطات الإدارية نفسها في حالة خوف من أن تتحوّل التظاهرة الحاشدة، التي انتظم فيها سكان المدينة للتنديد بـ “استبداد” السلطة في حق المواطنين البسطاء، إلى أعمال شغب قد تخرج عن السيطرة، وهو ما دفع بالسلطات المغربية إلى استقدام تعزيزات أمنية في ظل معطيات حول توافد عشرات سيارات الأمن من مدن أخرى، لتطويق الوضع وتحسباً لأي طارئ.

وذهب البعض إلى تشبيه واقعة “تاجر السمك” بما عرفته نهاية 2010 إثر إقدام التونسي محمد البوعزيزي على الانتحار احتجاجاً على مصادرة عربة الخضار التي يملكها، غير أن نشطاء على فيسبوك عارضوا ما تمّ وصفه بانتحار تاجر السمك، معتبرين أن الأخير قتل على اعتبار أن مسؤولاً أمنياً أمر السائق بـ “طحنه” وأنه لم ينتحر.

وندد “التجمع العالمي الأمازيغي” بأسباب وظروف الحادثة، لافتاً إلى أن العديد من الروايات تؤكد أن أحد رجال السلطة أعطى أمراً لعصر المواطن المذكور مع القمامة في الشاحنة، مشيراً إلى أن الواقعة تأتي في سياق متسم بتراجع الدولة عن التزاماتها الحقوقية وتفشي الظلم والطغيان وخرق القانون.

وصادرت سلطات المدينة ما يقرب خمسة أطنان من السمك اشتراه الضحية من داخل ميناء الحسيمة لإعادة بيعه بالتجزئة، غير أن السلطات تحججت بأن صنف هذا السمك يمنع صيده، وعقب رميه في حاوية القمامة اعترض الضحية، البالغ 32 سنة، على إتلاف بضاعته على اعتبار أنه وضع فيها كامل رأسماله. وانتشرت منذ الواقعة، هاشتاغات على مواقع التواصل، تندد بظروف الحادثة، ومطالبة بمعاقبة المسؤولين عن مقتل “تاجر السمك”، وإلى جانب “شهيد الحسيمة” و”كلنا محسن فكري”، و”شهيد الحكرة” أو الاستبداد، انتشر بسرعة مهولة وسم “طحن مو”، في إشارة إلى التعبير الدارج والذي تلفظ به المسؤول الأمني عند إصداره أوامر لسائق الشاحنة بتشغيل آلة “الضغط” والتي تسببت بموت الضحية، وقال موقع “بابوبي” إن وسم “طحن مو” تجاوز في فترة قياسية وسم الفنان “ملحم بركات”.

من جانبها نددت جمعية تجار ومصدري ومصنعي السمك بالمدينة، بما وصفته بـ “العمل الوحشي والهمجي الذي يعود بنا إلى القرون الوسطى والجاهلية”، داعية الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وأظهرت فيديوهات أعمدة دخان وسيارات شرطة تم قلبها وإضرام النار فيها، من طرف محتجين، في أحد أزقة الحسيمة، وذلك بغياب تام للأمن، كما شهدت مدن وجدة وتطوان ومارتيل احتجاجات على الحادثة، فيما تزايدت الدعوات للاحتجاج في مدن عدة من بينها الدار البيضاء التي دعا نشطاء إلى تنظيم تظاهرة بساحة ماريشال التي كانت في فترة سابقة مكاناً لتجمع مؤيدي حركة 20 شباط، فيما دعا الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) أنصاره إلى الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتعالية للاحتجاج.

ودخل “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” على الخط ببلاغ وصف فيه إقدام دورية الشرطة على مصادرة بضاعة الضحية، بأنه تم بطريقة غير قانونية، واستنكر “عجز الدولة عن صون حقه في الحياة باعتباره أسمى ما يصبو إليه الكائن البشري من جهة، وبحقه في العيش الكريم من جهة ثانية”.

وطالب المرصد الحقوقي بالكشف العاجل عن ملابسات مقتل محسن فكري، وتقديم الجناة المتسببين في ذلك إلى العدالة بأقرب وقت.

وكالات