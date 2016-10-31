انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وعبد النور رئيساً للاتحاد

انتخب أعضاء مجلس اتحاد الصحفيين، أمس، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وعددهم 11 عضواً، وذلك في الانتخابات التي جرت في مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.

وفاز برئاسة الاتحاد موسى عبد النور، ومصطفى المقداد نائباً للرئيس، وضمّ المكتب التنفيذي: أشرف السمان ومحمد عماد الدغلي ومحمد عباس ويونس خلف ونبيل بيشاني ورائدة وقاف وغسان فطوم وعبد العزيز شيباني وعمر عيبور، كما فاز بعضوية لجنة القيد والقبول في الاتحاد كلّ من كوثر أبو عساف وزينة نجيب وابتسام مغربي وبسام الخالد.

وفي تصريحات صحفية أكد الرفيق رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري الدكتور خلف المفتاح أن الانتخابات تمّت بروح عالية من المسؤولية وبحس وطني لا نستغربه بين الإعلاميين والصحفيين، الذين كانوا دائماً في صف متقدّم بالحالة الوطنية وكرّسوا مبدأ الديمقراطية بشكل دقيق وعميق ابتداء من انتخاب الوحدات وصولاً للمؤتمر ومن ثم المجلس وبعدها المكتب التنفيذي.

وأشار الرفيق المفتاح إلى أن مهام كبيرة تقع على عاتق المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد والصحفيين عموماً في المرحلة القادمة في مواجهة الحرب الإعلامية التي تتعرض لها سورية، وحماية الرأي العام السوري والعربي من تأثير هذه الحرب، عبر امتلاك الأدوات والتأثير في الرأي العام من خلال الموقف والكلمة والمحتوى الذي يشكل قناعة لدى الجمهور، الى جانب تطوير عمل الاتحاد في خدمة الأعضاء وتوفير مناخ أفضل لعمل الإعلاميين والتركيز على رفع المهارات انطلاقاً من أن الإعلام هو خطاب لا بد من تطويره وكادر لا بد من تأهيله وتقانة حديثة نحتاجها لأننا في معركة العلم والمعرفة هو أساسي فيها.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً على المستوى النقابي والمهني والإعلام السوري بشكل عام، معتبراً أن الظروف الحالية تحتم على الجميع العمل كفريق واحد وبذل أقصى الجهود لتنفيذ كل ما من شأنه تطوير العمل الإعلامي وتقديم الخدمات للزملاء الصحفيين.

ولفت الدكتور السمان الى أن المكتب التنفيذي الجديد سيتابع تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي بدأ بها المكتب السابق، والتي ستنعكس بالضرورة على تحسين وضع ومصلحة الزملاء الصحفيين وتقديم الخدمات الصحية والتقاعد والطبابة. وتأتي انتخابات الصحفيين في نهاية دورة نقابية استمرت لخمس سنوات، وتتويجاً لنشاط أبداه الصحفيون استطاعوا من خلاله أن يحددوا خياراتهم في اختيار ممثليهم.

أسرة دار البعث والعاملون في مختلف وسائلها الإعلامية يهنئون المكتب التنفيذي الجديد رئيساً وأعضاء، ويتمنون له النجاح في عمله والارتقاء بأداء الاتحاد بما يلبي أهدافه الوطنية ويحقق تطلعات أعضائه إلى تطوير إعلامنا الوطني والنهوض بالعمل النقابي.

يذكر أن عدداً من أعضاء مجلس الاتحاد تقدّموا بطلبات الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي بعد أن أعلن الاتحاد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة والبالغ عددهم 33 عضواً خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري.

البعث- سانا