مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة حول مشروع الموازنة 2017 وزير المالية: الأولوية لتنشيط الـدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي

دمشق-عمر المقداد:

بدأ مجلس الشعب، أمس، مناقشة بيان الحكومة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2017، والبالغة 2660 مليار ليرة سورية، والتي قدّمتها الحكومة ضمن المهلة الدستورية، ووفقاً للمعطيات والإمكانات المتاحة.

وتركزت المداخلات، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، حول ضرورة اتخاذ خطوات فعّالة لإعادة دوران عجلة الإنتاج، وتشجيع عمليات التصدير، والحد من عمليات الاستيراد، وترشيد النفقات، وتحسين مستوى تحصيل الأموال العامة، والابتعاد عن فرض أي ضرائب جديدة، وتحسين سعر صرف الليرة، ودعم المشاريع الاستثمارية فعلاً وليس قولاً، والنهوض بالواقع المعيشي، وتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، وإيصال الدعم إلى كل المواطنين والابتعاد عن مصطلح “عقلنة الدعم”، والعمل على تطوير الأداء الحكومي، ومكافحة الفساد والترهّل الإداري، والتركيز على القطاعين الزراعي والصناعي.

ولفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال عرضه بيان الحكومة المالي إلى أن الاقتصاد السوري عانى خلال سنوات الأزمة من تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أدى إلى تراجع في إيرادات الخزينة العامة وتدني المستوى المعيشي، وأضاف: إن الأزمة انعكست سلباً على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقوّمات الصمود الوطني نظراً لانخفاض مصادر التمويل وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، وقد بلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 ولغاية العام 2016.

وأوضح حمدان أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 قدّرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية، مقابل 1980 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2016، أي بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة سورية، وبنسبة زيادة مقدارها 34.34 %، واعتمادات العمليات الجارية قدّرت بمبلغ 1982 مليار ليرة، مقابل 1470 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة قدرها 512 مليار ليرة وبنسبة زيادة 34.83 %، فيما قدّرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بحدود 678 مليار ليرة بزيادة عن العام الماضي قدرها 168 مليار ليرة أي بنسبة 32.94 %، ولفت إلى أن الموازنة ركّزت على دعم وتنفيذ مشاريع جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والاستمرار في استكمال مشاريع استثمار الثروة الغازية، والبدء بمشاريع صناعية إنتاجية، وأتمتة العمل القضائي والإداري، ومتابعة تجهيز مشافٍ جديدة، وإنجاز مقرّات دائمة للكليات المُحدثة، وإعطاء الأولوية لتنفيذ مناطق صناعية وحرفية، إضافة إلى تطوير عمل المؤسسة العامة للمباقر، وتمكين المؤسسة العامة لإكثار البذار من أداء دورها، وتشغيل وصيانة مشاريع الري.

وأكد حمدان أن أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثّل بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي والبناء المؤسساتي والتنمية الإدارية ومكافحة الفساد وتعزيز الإنتاج الوطني، من خلال ترشيد الاستيراد، وتفعيل الإصلاح الإداري، وتطوير أداء الإدارة العامة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، والتهيئة لإعادة الإعمار وتعزيز فرص التعاون الدولي، مبيناً أن الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي تتمثّل بزيادة كفاءة الانفاق العام والحد من الهدر وإيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة والعمل على استقرار سعر الصرف.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال في الـ 26 من الشهر الجاري إلى رئيسة مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لعرضه على المجلس.