مرتزقة آل سعود وأردوغان يستهدفون أحياء حلب بالغازات السامة الجيش يسيطر على منيان بمحيط حلب ويتقدّم في خان الشيح ويـسـقـط 7 طــائـرات مـسـيـرة لـلإرهـابـيين فـي ريف درعـــا

ما كانت قبل أيام حقائق يتيمة من طرف واحد بانتظار الاعتراف والوقت اللازم لاستجماع الإثباتات والأدلة، باتت بالأمس حقائق مشهودة بأعداد الضحايا وصورهم عندما استهدفت التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي آل سعود وأردوغان والمنتشرة في الأحياء الغربية لحلب بالغازات السامة الأحياء السكنية في المدينة ما أسفر عن إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق حالة بعضهم حرجة.

هذا التطور الخطير في الإجرام، تزامن مع مواصلة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شرق حلب قصفها بالقذائف الصاروخية للأحياء الآمنة في المدينة، وبعد يومين من استهداف تلك التنظيمات لمدرسة بصواريخ أدت إلى ارتقاء عدد من الطلاب.. كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع المنظمات والهيئات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان دون أن تحرك ساكناً. في حين لم نسمع ولو كلمة إدانة من رأس المنظمة الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة. وهذا يؤكد من جديد أن الغرب الذي يتباكى على السوريين ويضغط باتجاه وقف الأعمال القتالية، غايته من ذلك فقط إعطاء الفرصة لمرتزقته لالتقاط الأنفاس وتجميع قواهم للاستمرار بقتل السوريين بالأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً.

وسط هذه الأجواء تابعت قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في تطهير أرض الوطن من رجس الإرهاب ونفذت أمس سلسلة عمليات تمكنت خلاها من استعادة السيطرة الكاملة على بلدة منيان القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بعد القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إليها في وقت سابق. وفيما تمكنت وحدات الجيش العاملة بريف دمشق الجنوبي الغربي من توسيع نطاق سيطرتها في منطقة خان الشيح، وجهت وحدات من الجيش رمايات من سلاح المدفعية على تحصينات وتجمعات إرهابيي النصرة وغيره من التنظيمات المنضوية تحت مسمى جيش الفتح بالقرب من الحدود الإدارية المشتركة لمحافظتي حماة واللاذقية أسفرت عن إلحاق خسائر فادحة بهم بالعديد والعتاد. في حين أسقطت وحدات من قواتنا الباسلة 4 طائرات استطلاع مسيرة للتنظيمات الإرهابية ودمرتها شرق بلدة ابطع بريف درعا. في وقت جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن دمشق وموسكو أوقفتا تحليق طيرانهما فوق مدينة حلب منذ 13 يوماً.

وفي التفاصيل، أفاد مراسلنا في حلب “معن الغادري” أنه بعد سلسلة المحاولات الفاشلة للمجموعات الإرهابية المسلحة خلال اليومين الماضيين لفتح ثغرة في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة حلب وانتقاماً من الأهالي المدنيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم وأصروا على البقاء في أحيائهم والوقوف في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري. أقدمت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أطراف حلب الغربية على استهداف حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية بقذائف تحمل غازات سامة أدت إلى إصابة أكثر من 35 شخصاً بحالات اختناق.

وكان نواب في البرلمان التركي كشفوا في أوقات سابقة عن تزويد نظام أردوغان للتنظيمات الإرهابية في سورية بالغازات السامة وقام بحماية المتورطين بإنتاج الأسلحة الكيميائية المكونة من غاز السارين وغيره.

وبين كل من الدكتور ابراهيم حديد مدير مشفى الجامعة والدكتور محمد أبو بكر بطيخ مدير مشفى الرازي أن المصابين يعانون من الإقياء وضيق في التنفس وتوسع حدقة العين وخدر في الأطراف وتشنجات عضلية، ولفتا إلى أن الكوادر الطبية تقوم بجميع الإسعافات والمعالجات لتفادي تفاقم حالة المصابين الصحية نتيجة استنشاقهم الغازات السامة.

وتفقد الرفاق أحمد صالح إبراهيم أمين فرع حلب للحزب والدكتور محمد نايف السلتي أمين فرع الجامعة للحزب والدكتور مصطفى أفيوني رئيس الجامعة المصابين واطمأنوا على صحتهم.

وأكد الرفيق إبراهيم أن استخدام الإرهابيين للغازات السامة ضد المدنيين جريمة بحق الإنسانية ودليل على إفلاسهم وداعميهم، مشدداً على أن أبطال الجيش العربي السوري ماضون في سحق الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رجسه.

كما تفقد الرفيق إبراهيم عدداً من النقاط العسكرية في أحياء حلب الجديدة واستمع من القادة الميدانيين إلى سير العمليات العسكرية وكيفية التعامل مع الإرهابيين.

إلى ذلك قال مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن التنظيمات الإرهابية المتحصنة في أحياء حلب الشرقية وبعض البؤر في الجهة الغربية للمدينة استهدفت بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية والمريديان ما تسبب باستشهاد شخصين بينهم طفل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات ومنازل المواطنين.

وفي دير الزور أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن إرهابيي تنظيم داعش المتحصنين في عدد من أحياء مدينة دير الزور وريفها استهدفوا بـ 40 قذيفة صاروخية وهاون حيي القصور والجورة ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 30 شخصاً بجروح، وأشار إلى وجود 5 جرحى في حالة حرجة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وسياراتهم وممتلكاتهم.

هذا وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا عن صدمته إزاء الاعتداءات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية عبر إطلاق عدد كبير من القذائف والصواريخ على أحياء مدينة حلب، وقال، في بيان صدر في جنيف، “تشير تقارير موثوقة نقلاً عن مصادر ميدانية إلى أن عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب بمن فيهم عدد من الأطفال وجرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من قبل جماعات المعارضة المسلحة”، وأضاف: “من يزعمون أن القصد هو تخفيف الحصار المفروض على شرق حلب ينبغي أن يتذكّروا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام الأسلحة العشوائية وغير المتناسبة بما فيها الثقيلة على مناطق مدنية، الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب”.

الجيش يسيطر على مناطق جديدة في حلب

ميدانياً أحكمت وحدات من قواتنا المسلحة أمس سيطرتها الكاملة على بلدة منيان القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب بعد القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إليها في وقت سابق. وجاءت استعادة السيطرة نتيجة لعملية عسكرية خاطفة نفذتها على عدة محاور جنوب وغرب حلب. كما تم خلال العملية القضاء على عشرات الإرهابيين غالبيتهم من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية الأخرى التابعة لما يسمى جيش الفتح المرتبط بنظام أردوغان وآل سعود إضافة إلى تدمير العديد من الآليات المتنوعة. وبذلك تمكنت وحدات الجيش من تطويق المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى بعض الكتل في ضاحية الأسد السكنية وكبدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد إضافة إلى إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين.

وفي ريف دمشق واصلت وحدات من الجيش تقدمها على اتجاه خان الشيح وأحكمت سيطرتها على خط أشرفية العباسية-شرق الزعرورة، بعد تكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد، حيث نفذت وحدات الجيش رمايات على تحصينات المجموعات الإرهابية في خان الشيح ومنطقة الخرابة في دروشا أدت إلى القضاء على أعداد منهم وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي درعا وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة في معمل البلوك ومحيط البيت الأزرق شرق بلدة داعل وشرق بلدة صيدا بالريف الشرقي، وأسفرت العمليات عن تدمير سيارة مركب عليها مدفع عيار 23 مم وراجمة صواريخ وسيارات مزودة برشاشات إضافة إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين.

كما وجهت وحدات من الجيش رمايات مدفعية على تجمعات ومحاور تحرك الإرهابيين جنوب بلدة النعيمة ومنطقة غرز وفي بلدتي ابطع وداعل وتل السمن وغرب جسر بلدة الغارية الغربية ومحيط خربة غزالة وجنوب بلدة اليادودة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة مدرعة وعربتين مزودتين برشاشات ثقيلة وسيارة تقل عدداً منهم.

وفي وقت لاحق أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش أحبطت هجوماً لإرهابيي “النصرة” على اتجاه الكتيبة المهجورة شرق بلدة ابطع، وأكد “إسقاط 7 طائرات مسيّرة وتدمير دبابة و3 عربات مدرعة و4 سيارات مركب عليها رشاشات للتنظيم التكفيري والقضاء على العشرات من إرهابييه”.

كما كبدت وحدات من الجيش في عمليات دقيقة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض أحياء منطقة درعا البلد خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ودمرت لها وكراً يتحصن فيه عدد من إرهابييها في حي الحمادين، وقضت وحدة أخرى في عملية دقيقة على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها جنوب شرق ساحة بصرى بحي درعا المحطة.

وفي ريف حماة قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين التكفيريين ودمرت أسلحتهم وعتادهم في رمايات مدفعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في قريتي العنكاوي والزيارة في منطقة السقيلبية بالريف الشمالي الغربي.

وفي أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية أدت رمايات سلاح المدفعية على تحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية كباني إلى إيقاع عدد من الإرهابيين التكفيريين قتلى ومصابين وتدمير عتاد حربي لهم.

الطيران السوري والروسي علّق التحليق فوق حلب منذ 13 يوماً

في هذه الأثناء جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن موسكو ودمشق أوقفتا تحليق طيرانهما فوق مدينة حلب منذ 13 يوماً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي له أمس: إن الطائرات الروسية والسورية لم تنفذ أي طلعات في أجواء مدينة حلب منذ 13 يوماً، مشيراً إلى أن شدة القصف من قبل الإرهابيين على المباني السكنية والممرات الإنسانية في حلب لم تنخفض، ولفت إلى أنه على الرغم من قصف الإرهابيين الممرات الإنسانية تمكن 12 شخصاً الليلة قبل الماضية من الخروج والانتقال إلى مناطق آمنة عبر أحد الممرات في حي المشارقة.

إلى ذلك بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وجهت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 ضربات جوية إلى الأحياء السكنية لمدينة الموصل العراقية ذات المليون نسمة. وللتوضيح والوقوف على مدى تقيد التحالف الدولي بالقانون الدولي الإنساني أشار كوناشينكوف إلى أن قاذفات بي 52 أيتش الاستراتيجية الأمريكية وجهت ضربتين من أصل 9 استهدفت الأحياء السكنية في المدينة العراقية المذكورة.

قاسمي: إرساء “وقف القتال” يتطلب بذل جهود من جميع الأطراف

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إرساء وقف دائم للأعمال القتالية في سورية يتطلب بذل جهود مع جميع الأطراف والحصول على موافقتها إضافة إلى دعم الأمم المتحدة وذلك لتوفير أرضية لحوار سياسي سوري سوري، وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث بشكل مطول مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها إلى طهران القضايا الثنائية إضافة إلى المستجدات في المنطقة ولا سيما الوضع في سورية وتبادل الطرفان وجهات النظر في هذا الشأن، كما أكدا على ضرورة الإسراع في خلق بيئة مناسبة بغية إيصال المساعدات للشعب السوري.

البعث- سانا- وكالات