لـبنـان ينـهي الـيوم عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي

تتوجّه أنظار اللبنانيين، اليوم، إلى المجلس النيابي، الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية، فيما أنهت دوائر القصر الجمهوري استعداداتها لاستقبال الرئيس الجديد، لتنتهي حقبة الشغور الرئاسي، الذي استمر نحو عامين ونصف، لكن يبدأ استحقاق آخر مرتبط بتشكيل الحكومة، وهو ما لن يكون مهمة سهلة.

وبات واضحاً أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون سيكون الرئيس المُنتخب مع إعلان معظم الكتل النيابية تأييد ترشيحه، وطلب المرشح المنافس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من النواب الذين يؤيدوه التصويت بورقة بيضاء.

ويقول نائب رئيس التيار الوطني الحر نقولا صحناوي: إن هذه هي الفرصة الأولى ليكون للبنانيين رئيس قوي وصنع في لبنان، ولفت إلى أن ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله كانت حجر الأساس لدى اللبنانيين ليلتقوا من جديد، مؤكداً أن “نهج التيار الوطني المقاوم التقى مع المقاومة اللبنانية بنفس الروح المقاومة، ما سمح بإعطاء نموذج لكل اللبنانيين أنهم يستطيعون بناء ثقة عند اتحادهم مع بعضهم البعض”.

من جهته، رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون مصطفى حمدان أن انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية هو نتيجة انتصار محور المقاومة الذي يواجه المشاريع الأمريكية في المنطقة، وأضاف: إنّ انتخاب عون سيؤسس لمرحلة جديدة في لبنان والمنطقة.

ويجمع الكتاب والمحللون في لبنان على أن لبنان يطوي صفحة الشغور الرئاسي، لكن ذلك لا يعني أن ما ينتظره في المرحلة المقبلة سيكون سهلاً، فما بعد الاثنين مخاض جديد يبدأ بالبيان الوزاري والإشكالات التي يمكن أن ترافقه لجهة عناوين الداخل والخارج، ولا ينتهي بتأليف الحكومة، ومن ثم قانون الانتخاب، خصوصاً وأن الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية لا تتعدى الخمسة أشهر.

ولكن هناك من يقول: إن البيان الوزاري قد يمرّ على نحو أكثر سلاسة كما التأليف في حال وجود قرار بتسهيل هذه العملية، نظراً لعمر الحكومة القصير الذي لا يتعدى الأشهر الخمسة.

وكالات