القوات العراقية تواصل تقدّمها جنوب وغرب الموصل

اقتربت القوات العراقية من الموصل من جهتي الجنوب والجنوب الشرقي، وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي بأن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت قريتي السليماني وجرنة جنوب غرب الموصل وقرية علي رش ضمن المحور الجنوبي الشرقي للمدينة، وباتت هذه القوات على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من منطقة حمام العليل القريبة من الشورة.

كما تقدّمت قوات الحشد الشعبي في المحور الجنوبي الغربي من محور سن الذبان للسيطرة على تقاطع حضر-البعاج.

وفي بيان صحفي أعلن قائد الشرطة الاتحادية أن القوات العراقية استعادت السيطرة على 61 قرية وحرّرت 1400 كيلو متر مربع من الأراضي وقضت على 747 إرهابياً وألقت القبض على 88 آخرين ودمّرت 164 سيارة مفخخة و42 سيارة للإرهابيين و61 حزاماً ناسفاً و47 دراجة نارية ملغمة وأخلت 1396 عائلة وصادرت 25 سيارة مختلفة للإرهابيين و170 قطعة سلاح متنوّعة ودمّرت 13 معمل تفخيخ وفككت 1066 عبوة ناسفة.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن هبوط أول طائرة عسكرية عراقية في قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”، مؤكدة أن استخدام المطار سيساعد في اختصار الوقت والمسافة بالنسبة للطائرات المشاركة في عمليات تحرير الموصل.

وبينما تشن القوات العراقية هجوماً لاستعادة مدينة الموصل، استشهد 10 أشخاص جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة الحرية شمال غرب بغداد، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة العراقية قولها: إن الانفجار الذي استهدف سوقاً شعبياً لبيع الخضراوات والفواكه في منطقة تجارية بمنطقة الحرية أدى أيضاً إلى إصابة 34 شخصاً بجروح.

وفي الشأن المدني أكدت الكاتبة في صحيفة الاندبندنت البريطانية كاثي أوتين أن المدنيين الفارين من مناطق انتشار تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل شمال العراق يواجهون الموت بأشكال مختلفة إذ يقوم إرهابيو التنظيم باستخدامهم كدروع بشرية ويجبرونهم على السير أمام مركباتهم في خطوط المواجهة. وأوضحت أن إرهابيي تنظيم “داعش” احتجزوا آلاف المدنيين في بلدات وقرى الموصل من أجل الاحتماء بهم في مواجهة القوات العراقية المشتركة وأجبروهم على التنقل معهم والسير أمام مركباتهم وسط النيران المتبادلة والدخان السام المنبعث من حقول النفط والكبريت التي أضرم فيها الإرهابيون النار عند انسحابهم.

كما كشفت الكاتبة في صحيفة الأوبزرفر البريطانية ايما غاراهام هاريسون أن تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل يستخدم وسيلة جديدة لارتكاب جرائمه من خلال زرع المتفجرات في ألعاب الأطفال، مشيرةً إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي لا يتوقف عن ابتكار أساليب مروعة لنشر القتل والخوف والدمار وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من المدنيين ولا سيما الأطفال.

وكالات