غداة رفض “وفد الرياض” خطة السلام الأممية عشرات الشهداء والجرحى في غارات سعودية على سجن الحديدة

ارتفعت حصيلة الغارات التي شنتها مقاتلات نظام بني سعود واستهدفت مبنى سجن الزيدية في محافظة الحديدة إلى 60 شهيداً و38 جريحاً، ووفق مسؤولين ومسعفين فقد استهدفت الطائرات بثلاث غارات المبنى الإداري لمديرية الزيدية، وأوضحوا أن إحدى هذه الغارات أصابت بشكل مباشر مبنى السجن، الذي يوجد بداخله نحو مئة سجين، مشيرة إلى تهدم المبنى وانتشال نحو ستين جثة بعضها كانت مقطعة في حين استمرت عملية انتشال الجثث وسط توقّعات بارتفاع عدد الضحايا.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية: إن عمليات الانتشال والبحث عن الضحايا مستمرة، لافتة إلى أن طيران العدوان السعودي عاود التحليق فوق مكان المجزرة ما يعيق جهود انتشال الضحايا، حيث يتخوف المسعفون من الاستهداف.

في الأثناء، واصل طيران تحالف العدوان غاراته على منطقة حجلان بمديرية صرواح بمأرب مخلّفاً دماراً وأضراراً كبيرة، وعلى مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، ومديرية عسيلان شمالي غرب محافظة شبوة، ومديرية الجحيلة شمالي شرق محافظة الحديدة، واستهدف مواقع في مديرية كحلان بين محافظتي حجة وعمران، ومديرية ميدي الحدودية مع السعودية.

ورداً على العدوان السعودي دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع عسكرية سعودية في جيزان والمعنق وجحفان والمصفق وبرج موقع الدخان وفق مصدر عسكري، كما استهدفت المدفعية اليمنية تجمعاً للجنود السعوديين في معسكر قزع وموقع الغاوية ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وتأتـي المجزرة الجديدة غداة رفض الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، والتي تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني، وإصلاحات توافقية في مؤسسة الرئاسة، وإلغاء الإجراءات الرئاسية الأحادية التي أعقبت اندلاع الحرب العدوانية المستمرة منذ 19 شهراً.

في الأثناء تواصل واشنطن زيادة دعمها للرياض عسكرياً، حيث بدأت الوحدات الخاصة البرية السعودية، في شمال غرب البلاد، بتنفيذ مناورات عسكرية بمشاركة أمريكية وماليزية.

وكالات