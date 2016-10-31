بين الإيجابية والسلبية.. “التربية” تتشدّد في منع الهاتف الخليوي في المدارس

دمشق-البعث:

يدرك المسؤولون والاختصاصيون الاجتماعيون أن تفعيل قرارات منع استخدام الهواتف الخليوية داخل المدرسة، أو منع دخولها من الأساس يعودان بالنفع على العملية التعليمية، وما بين إيجابية “الخليوي” وسلبياته يؤكد مدير التوجيه في وزارة التربية مثنى خضور على تنفيذ تعليمات الوزارة بمنع استخدام الجوالات من قبل الطلاب داخل المدرسة وخاصة أثناء الحصص الدرسية.

ولأن الطلبة في هذه المرحلة العمرية ليس لديهم وعي كافٍ، وبعضهم يصوّر المدرسين دون علمهم أثناء الشرح وتبادل الرسائل وإحداث حالة شغب، ما يحوّل الهواتف المحمولة من وسيلة تواصل بين الطالب وذويه للاطمئنان عليه إلى وسيلة مسيئة وهادمة للعملية التعليمية، وبالتالي تصرّ وزارة التربية على التشدد في إبقاء أجهزة الهاتف المحمول للمدرسين على وضع الصامت وعدم إظهاره نهائياً أمام المتعلمين، في حين يمنع استخدامه من قبل الطلبة، علماً أن مخالفة التعليمات أخلاقياً وقانونياً تستوجب المساءلة المسلكية.