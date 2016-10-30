بطاقة ذكية لسيارات “المازوت

السويداء- رفعت الديك

تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يومياً بتسيير 6 دوريات إلى الأسواق، حيث تم تنظيم أكثر من ألف ضبط تمويني منذ بداية العام. وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الشعراني إلى النقص الكبير الذي تعاني منه المديرية بعدد المراقبين والبالغ عددهم 14، بينما الحد الأدنى المطلوب 40 مراقباً للقيام بالمطلوب، ولفت الشعراني إلى أنه تم البدء بتوزيع البطاقة الذكية للسيارات العاملة على المازوت، حيث تم تجهيز كافة البنى التحتية اللازمة، وسيتم توزيع نحو 7200 بطاقة وهو عدد السيارات المستهدفة، ولفت إلى أن المديرية جهزت منفذاً لهذه الغاية في مقرها الذي يضم 4 كوات. وأشار إلى أنه بإمكان كل صاحب آلية الحصول على البطاقة الذكية خلال فترة أقصاها 6 أيام من عملية التسجيل، مبيّناً أنه سيتم لاحقاً معالجة مسألة تزويد الجرارات الزراعية بمادة المازوت وفق آلية مناسبة لهذا الغرض. ومن أهم معوقات العمل حسب الشعراني التعديات على المراقبين التموينيين مطالباً بضرورة زيادة عدد الآليات والحوافز وطبيعة العمل للمراقبين التموينيين وتأمين دوريات مشتركة معهم لحمايتهم أثناء تنفيذ مهامهم جراء التعديات التي يتعرضون لها. وكانت لجنة المحروقات في المحافظة أطلقت تجربة البطاقة الذكية للسيارات العاملة على البنزين منتصف هذا العام، حيث تم توزيع نحو 55 ألف بطاقة يتم توزيع مادة البنزين بموجبها، حيث ساهمت بتخفيف أزمة البنزين في المحافظة بعد ضبط عمليات التوزيع والكميات الممنوحة لكل سيارة شهرياً.