اليــوم ربــع نهائــي الســيدات ضعف أداء الحكام.. ومخالفات.. والجلاء يحتاج للدعم في كأس السلة

تأهل رجال النصر وسيدات قاسيون إلى دور الستة الكبار من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة، بعد أن تصدرا دور الملحق الذي اختتم أمس الأول في صالة الفيحاء بدمشق..

النصر تمكن من تجاوز الجلاء بأولى المباريات بنتيجة (64-61) أتبعها بالفوز على الثورة بمباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة عبر ثلاثية قاتلة وبنتيجة (63-60) وعلى الساحل (67-49) نقطة، وفي بقية النتائج فاز الثورة على الساحل (60-53) والجلاء على الساحل(66-46)، وفاز الجلاء على الثورة بنتيجة(58-41) نقطة.

أما بالسيدات فنجحت ناعمات قاسيون من التأهل بعد أن تجاوزن حطين بنتيجة (69 – 48 ) نقطة والأشرفية بنتيجة (40 – 32)..

تفرد بالقرارات

الملحق لم يكن فيه المستوى الفني جيداً، وشهد تفاوتاً، فالنصر ضم في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين (لاعبين من كافة الأندية) أما الثورة والجلاء والساحل فاعتمدوا على أبناء النادي، أما الأمر الذي لم يكن مفرحاً للأندية فتمثل بهبوط مستوى التحكيم، واشتكت أغلب الفرق من سوء وصافرات “بعض” الحكام الذين أثروا على النتائج، ولم يكن “البعض” منهم على قدر المسؤولية، بل إن أحد الحكام ما زال يمارس مهنته “بعد سن التقاعد” والآخر تفرد بقراراته وقاد المباريات على مبدأ “أنا وليكن من بعدي الطوفان” حيث تفرد بقراراته بالمباريات التي قادها، بل إنه كان يطلق صافراته نيابة عن زملائه، وهو ما أدى لانزعاج مدربي الفرق التي تأثرت بقرارات هذا الحكم..

مخالفة

الأمر الآخر تمثل بمشاركة اللاعب علاء حموش مع نادي النصر، والقصة تتمحور حول ماهية مشاركته، وهل تعتبر نظامية أم لا؟

فاللاعب وقع العقد مع نادي الثورة للعب بصفوفه لمدة موسم واحد، وفوجئت إدارة الثورة بأنه لا يحق للاعب المشاركة معه كونه ما زال على كشوف نادي الجيش، حيث أبرم معه عقداً لمدة موسمين، وتم رفع اسمه على قوائم الجيش للموسم المقبل، وعليه فلا يحق له المشاركة مع الثورة، وفوجئ الثورة باللاعب وهو يلعب بصفوف النصر بالملحق، وعلى أي أساس شارك معه، الأمر الذي أدى لتقديم اعتراض من الثورة لاتحاد السلة على مشاركة اللاعب، وفي هذا مخالفة تنظيمية، والسؤال الذي يطرح من هو المسؤول عن هذه المخالفة ..هل هو اتحاد السلة ..أم إدارة الجيش..أم النصر..؟

تساؤل مشروع

الأمر الآخر الذي “يحز” بالنفس هو موضوع مشاركة نادي الجلاء بالملحق، فالنادي ورغم ما يعانيه من جراء الاعتداءات الإرهابية على حلب، حضر إلى الملحق للمشاركة به، وعندما طلب إعانة مالية من الاتحاد الرياضي العام من أجل أن يواصل مشاركته بالملحق، لم يلق تجاوباً من قبل المنظمة، وحسب ما أخبرتنا به “العصفورة” أن الاتحاد الرياضي أوقف كافة الإعانات للأندية حتى بداية العام القادم، بحجة عدم وجود “مال” وأن موعد الملحق جاء بوقت حرج، وهنا لابد من التساؤل .. كيف سيكمل النادي مشواره، لاسيما وأنه سيشارك في الدور النهائي للسيدات المقرر نهاية الأسبوع الحالي.. ؟

ربع نهائي

واليوم ينطلق دور ربع نهائي كأس السيدات فتلتقي الساعة الثالثة عصراً سيدات الثورة مع السلمية، في حين تلتقي الساعة الخامسة مساءً سيدات الوحدة (البطلات) مع قاسيون (وصيفات البطل)، أما الساعة السابعة مساءً فتلعب سيدات الجلاء مع الساحل.

دمشق- عماد درويش