مشاركة مهمة لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم لبناء الأجسام

يستعد منتخبنا الوطني لخوض غمار منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام التي ستقام في إسبانيا في الفترة بين 2 و7 من الشهر القادم، وهي من البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وتعتبر من أقوى البطولات لهذه اللعبة، حيث يتوقع أن يشارك فيها نخبة من النجوم على مستوى العالم، ما يعطي أعضاء منتخبنا الوطني دافعاً إضافياً لخوض هذه المنافسات وتحقيق مركز هام فيها.

رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية منار هيكل أشار في تصريح “للبعث” أن مشاركتنا في بطولة العالم لبناء الأجسام ستكون من خلال اللاعبين وائل عمر لوزن 70 كغ، وافريم افريم لوزن 100كغ، حيث خضعوا لفترة مكثفة من التمرين في الدول التي يقيمون فيها بإشراف اتحاد

اللعبة، ويتم التواصل معهم بشكل يومي للاطلاع على مستوى التمارين والجاهزية المطلوبة، لأنهم سيشاركون في البطولة من خارج سورية نظراً لسهولة المشاركة، وسهولة حصولهم على تأشيرات السفر.

وأضاف هيكل أنه ورغم الصعوبات التي تعترض طريق الحصول على تأشيرة، إلا أن العمل ما زال جارياً لتأمين تأشيرة سفر ليتمكن اللاعب وائل عمر من المشاركة، لأن مشاركة سورية في بطولة العالم لبناء الأجسام هي خير رد على كل الساعين لمنع رياضتنا من رفع العلم الوطني في المحافل الدولية، وستكون مشاركتنا في هذه البطولة وغيرها من البطولات التأكيد القوي على أن الرياضة السورية مستمرة في خوض منافساتها على الصعيدين المحلي والدولي، وستبقى تقدم للرياضة الأبطال في كافة الألعاب.

مرهف هرموش