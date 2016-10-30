مباراة كروية بين السوريين والعراقيين في مخيم الهول

يومياً يتوافد المئات من أبناء العراق إلى مخيم اللاجئين في بلدة الهول التابع لمحافظة الحسكة هرباً من الحرب والقتال الدائر في مناطقهم، ولأن أبناء الوطن حملوا على عاتقهم إغاثة الملهوف، ومساعدة الضيف في كل الأزمنة والظروف، فقد بادرت جمعية الإحسان الخيرية مع شريكها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل على إقامة عدد من الأنشطة الترفيهية للشباب والأطفال العراقيين في مكان إقامتهم الجديدة، ومنها إقامة مباراة رياضية بكرة القدم على الملعب الصناعي للمخيم، كانت حافزاً وداعماً نفسياً كبيراً للضيوف، وقال عن ذلك رضوان السيد علي من جمعية الإحسان الخيرية: كان هدفنا وذهابنا من مدينة القامشلي إلى المخيم بدافع بث روح السعادة والتفاؤل للأسر التي قدمت من مناطق ليس فيها سوى القتل والدماء، فقد وجدنا على وجوههم أرقاً وتعباً كبيراً، فبادرنا على وجه السرعة بالإعداد لمباراة هدفها الترفيه، وإراحة النفس، حتى في تقسيم اللاعبين إلى فريقين كان التوزيع بشكل عشوائي بين الجميع، ولم نتقاسم على أساس طرف عراقي، وفريق آخر سوري، فكان كل فريق خليطاً من السوريين والعراقيين، وقدمنا مباراة ممتعة جداً، لأن هدفها وأساسها العفوية، وراحة البال، واستدعينا أكبر عدد من الأطفال للمشاهدة والمتابعة، وحققنا ما كنّا نسعى إليه، وفي نهاية اللقاء الرياضي والاجتماعي طالبنا العشرات من أهل العراق بإعادة التجربة، وتكرار مثل هذه المباريات، ولتكون بشكل دوري.

الهول- عبد العظيم العبد الله