الأزمات تحاصر مورينيو مع مانشستر يونايتد

بينما اعتقد جوزيه مورينيو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أكثر سوءاً له مع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة 4- صفر أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تلقى هو وفريقه ضربة أخرى.

واكتفى يونايتد بالتعادل السلبي مع بيرنلي وطرد مورينيو من الملعب وكل ذلك لن يخفف الضغط عليه.

وطرد الحكم مارك كلاتنبرج المدرب مورينيو بين الشوطين بعدما اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الظهير الأيمن ماتيو دارميان بعد تدخل من جون فلاناجان.

وربما يتعرض مورينيو، الذي يواجه اتهاماً بسوء التصرف بعد تصريحاته حول الحكم انطوني تايلور قبل التعادل السلبي ضد ليفربول، لمشاكل أخرى بسبب ما قاله لكلاتنبرج ومحاولة الجلوس في الصف الأول من المدرجات في بداية الشوط الثاني.

وشاهد مورينيو إخفاق فريقه في التسجيل وطرد اندير هيريرا لتكتمل الحالة المزرية في استاد اولد ترافورد.

ولن يكون الفوز على مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين كافياً لمنع الانتقادات لمورينيو، خاصة بعدما فشل الثنائي الذي تعاقد معه في الصيف بول بوجبا وزلاتان ابراهيموفيتش في رد الجميل لاستثمارات يونايتد.