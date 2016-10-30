أحمد هواش: نحترم النواعير لكن الفوز هدفنا

وصف الكابتن أحمد هواش مدرب حطين مباراة فريقه اليوم مع النواعير بأنها مباراة صعبة على الطرفين، واللقاء مهم لفريقه الذي يسعى ليكون في مقدمة فرق المجموعة، وأكد أن المواجهة هي بمثابة نهائي كأس، كما كل المباريات التي لعبها حطين، وسيلعبها لتحقيق نتيجة إيجابية مقترنة بالأداء المقنع، وتابع: كرة القدم تحوي الكثير من المفاجآت، ونسعى كي لا نقع بالمحظور، فريقنا أفضل مما سبق، والانسجام بين اللاعبين بات أكثر إيجابية عن بداية مشاركتنا بالدوري، نحترم النواعير كفريق له اسمه، لكننا سنلعب للفوز، ولقاء حطين والنواعير يقام اليوم الاثنين في ملعب البعث بجبلة في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري التصنيفي للمجموعة الأولى والتي تقام منافساتها في محافظة اللاذقية بمشاركة ثمانية أندية، حطين يحتل المركز الثاني (15 نقطة)، بينما يحتل النواعير السادس ( 7 نقاط)، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/ 2، ويلتقي الحرية الرابع (12 نقطة) مع مصفاة بانياس الثامن والأخير( نقطتين) بملعب مدينة الأسد الرياضية، وتستكمل الجولة يوم غد الثلاثاء بلقاء جبلة المتصدر(20 نقطة) مع الكسوة السادس (6 نقاط) بملعب الباسل، ويلعب الجهاد السابع مع المجد الثالث (13 نقطة) في مدينة الأسد الرياضية.

اللاذقية – خالد جطل