تأمين مستلزمات العملية التدريبية وإقامة البطولات في مؤتمرات لجان الألعاب الفنية في حمص

تعتبر اللجان الفنية للألعاب الرياضية في المحافظات الرديف الأهم لاتحادات الألعاب في الاتحاد الرياضي، ورياضة حمص بلجانها الفنية في ألعابها المتعددة أنتجت بطولات أوجدت في الرياضة السورية أبطالاً مثّلوا سورية في المحافل والبطولات الدولية، واليوم وبعد أن اختتمت مؤتمراتها السنوية كان لابد من أن تختزل طموحاتها من خلال تأمين الدعم المطلوب لألعابها، وعلى الأخص تأمين مستلزمات العملية التدريبية من تجهيزات، وملاعب، واستمرار إقامة البطولات في المحافظة.

واعتبر أعضاء اللجان الفنية لألعاب القوة أن ألعابهم تفوقت في كل بطولات الجمهورية، وقدمت للمنتخبات الوطنية أبطالاً رفعوا علم الوطن الغالي في البطولات الدولية، وجاء كل ذلك في ظل عدم توفر مقومات البطولة، لذا طالبوا بضرورة تأمين الصالات لممارسة النشاطات الرياضية، إضافة لتأمين كوادر متخصصة لرياضة الريف بشكل خاص، والعمل والتنسيق مع مديرية التربية من أجل افتتاح مراكز تدريبية في المدارس لتسليط الضوء على كل الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعا المؤتمرون إلى ضرورة تكريم اللاعبين المميزين من الفئات العمرية على وجه الخصوص، وتكثيف اللقاءات الودية، واستقطاب المدربين المبتعدين عن ألعابهم، وتأمين وسائل التدريب.

وأكد رئيس مكتب ألعاب القوة في فرع الاتحاد الرياضي على أهمية تكريم المدرب الأفضل خلال العام في كل لعبة، وضرورة مرافقة معالج فيزيائي مع منتخبات المحافظة، بينما دعت أحلام المكتف رئيسة مكتب الألعاب الفردية إلى إعادة النظر بواقع رياضة الفروسية في المحافظة فيما يخص العمل على ترميم نادي الفروسية في كفرعايا لمعاودة ممارسة النشاط الرياضي لهذه الرياضة التي قدمت أبطالاً للعبة فيما سبق، وبدوره حرص رئيس لجنة الرياضة للجميع عصام أبو جنب على ضرورة إقامة الأنشطة الرياضية الجماهيرية التي تعد أساس عمل اتحاد الرياضة للجميع من خلال التنسيق مع إدارات الأندية من أجل تنشيط هذا النوع من الرياضات بين مختلف شرائح المجتمع، وبيّنت رئيسة لجنة الرياضات الخاصة هند مبيض أهمية الرياضة الخاصة، وألعابها، والعمل على زيادة الاهتمام بها كونها تهتم بالنواحي الإنسانية، والاجتماعية للاعبين.

وركز رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحمص عز الدين قومقلي على أن عمل اللجنة سيضع المقترحات التي تم طرحها في هذه المؤتمرات في أولوية مناقشاته مع الاتحاد الرياضي العام من أجل ترسيخها باعتبارها تشكل فرصة مهمة لتقويم العمل الرياضي وتسلط الضوء على إيجابيات العمل الرياضي والتعرف على صعوباته، كما اعتبر قومقلي أن حمص التي تزخر بالمواهب الرياضية الواعدة أعادت الألق للمحافظة خلال هذا العام ببطولاتها المتعددة التي تم تحقيقها في عدة ألعاب.

حمص ــ نزار جمول