كرات السويداء..ملاعب ومتاعب

في مؤتمرات اللجان الفنية لألعاب الكرات التي لم يحضرها حتى أعضاء اللجنة غابت الخطط والأفكار التي تصب في خانة تطور أي لعبة.

وفي المفردات تريد كرة السلة دعم الأندية التي تشارك في نشاطات الاتحاد بالأدوات، والتجهيزات، وزيادة الحصة المالية المقدّمة، وتبديل أرض صالة الباسل الرياضية، وزيادة أجور المراقبين والحكام، وافتتاح مركز تدريبي في صلخد تابع لمديرية التربية، وقد عقّب عضو الاتحاد وفيق سلوم بأن اللعبة قد تراجعت طالباً تفعيل عمل كل الأعضاء لأن العمل يقتصر على اثنين فقط، وأضاف: يجب تخفيف الضغط عن الصالة الرياضية، ودوري التجمعات تحكمه الظروف الراهنة، وبالكرة الطائرة دعم مادي، وتوسيع القاعدة، وأدوات، وتجهيزات، ورفع أجور الحكام، وإعادة العمل بالدوري التصنيفي، وزيادة عدد الحصص التدريبية بالصالة الرياضية، وكرة الطاولة تريد التجهيزات، وتبديل أرضية الصالة، كونها جاءت من السيراميك، وأخيراً كرة المضرب ملاعبها بحاجة إلى صيانة ودورات للمدربين والحكام، وأدوات، وتجهيزات، وتعترف الكرة الطائرة بنادي صلخد أباً روحياً لفئة الإناث منذ 20 عاماً، وهي التي جعلته على الخارطة الرياضية مؤثراً، والأموال الحاضرة تكفيها، ولكن الإدارة أضحى لديها 9 ألعاب.

أما كرة اليد وعلى أرض الواقع لها مركز تدريبي للمدرّس وسيم عساف في المدينة، وآخر في قرية أم الزيتون بإشراف المدرّس محمد عامر، والعيش بعيداً عن الأندية الرياضية طلباً للراحة.

وسلة عرى ولاهثة عرفت من خلال ذلك اللون، وفي لاهثة وضعت الإدارة كرة القدم إلى جانبها، وقد حرمتها بعض الحنان، وفي عرى ترك المدرب كمال السليم، واللعبة في سبات، وفي النادي العربي لا توجد أموال حاضرة تجعلها قادرة على المشاركة، وتبقى الطاولة بالعربي، وينطبق على واقعها ما قيل عن كرة السلة، والمضرب لها خصوصية لعدم وجود ملاعب إلا بالمدينة الرياضية، وواقعها جيد بالفئات العمرية، والباقي دون جواب، وبالتالي الحاجة إلى تخصيص الأندية، وتقديم الإعانة المالية التي تناسب كل لون حتى يستطيع العيش، ولا أكثر.

السويداء- زياد عامر