تناقض غريب

بدأ منتخبنا الوطني لألعاب القوى معسكره التدريبي استعداداً لاستحقاقاته الخارجية القادمة في الموسم الحالي، الذي يقام حالياً في مدينة اللاذقية بسبب جوها المناسب لاستحقاقات المنتخب القادمة، وكان لاعبونا قد أحرزوا في الموسم الماضي العديد من الأرقام الجيدة في مختلف البطولات، ونأمل أن يكون مستوى اللاعبين، قد ارتفع أكثر ليحققوا أرقاماً أفضل من الموسم الماضي.

لكن المشكلة الآن تكمن بعمل الاتحاد الذي يعمل على مبدأ التهديد، فقد هدد الأندية التي لم تشارك في بطولة الجمهورية الأخيرة بالهبوط لدرجة أدنى، وكان تبريره لدواعي عدم مشاركة الأندية غير منطقية، وتعتمد على أسلوب (إما هذا أو ذاك)، وكلها تنعكس سلباً على سمعة عمل الاتحاد.

والاتحاد يفترض أن هذه الأندية لا تهتم بهذه الألعاب، أو أنها لا تمتلك كادراً فنياً، أو أنها لا تمتلك لاعبين، أو أنها لا تمتلك صالات تدريب، أو أن هذه الأندية تهتم بألعاب أخرى على حساب هذه الألعاب ،”وهذا نفسه التأويل الأول”، أو أن هذه الأندية لا تمتلك سيولة مالية.

في أي حال من هذه الحالات، فهذا الأمر ينعكس على الاتحاد، فإن كان النادي لا يمتلك أياً من هذه الإمكانيات، فعلى الاتحاد أن يلبيها ويساعد هذه الأندية، خصوصاً بموضوع التجهيزات والأمور المادية، وإن كانت الأندية تهتم بألعاب أخرى على حساب هذه الألعاب، فهذا السبب يعود لعدم تقديم ألعاب القوى مردوداً يوازي ما تعطيه الأندية لها، وذلك الأمر يعود أيضاً لسوء تدبير الأندية أيضاً، وأخيراً بدأ الاتحاد يعمل بأسلوب التهديد مع الأندية، وهذا سيدل على أن الاتحاد يسعى لشد همة الأندية نحو المزيد من العناية باللعبة، ودفعها لاهتمام أفضل.

ألعاب القوى هي أم الرياضات، قد لا تكون المشكلة في الاتحاد أو في الأندية أحياناً، لأن المشكلة قد تكون بسوء التنظيم، لذلك لا بد من التخصص حتى نضمن وجود ألعاب القوى بأندية تريد احتضانها ومراعاتها ودعمها، وحتماً فإن الأندية القادرة على رعاية أم الرياضات هي الأندية الريفية بالدرجة الأولى، فهل سلكنا الطريق الصحيح؟.