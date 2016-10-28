لقاء يجمع المعلم ولافروف وظريف في موسكو.. العلاقات الثلاثية في أوجها والحرب على الإرهاب متواصلة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التسوية السياسية للأزمة في سورية يجب أن تتم عبر الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي مرحبا بإعلان الوزير المعلم استعداد سورية للعودة فورا إلى جنيف.

وقال لافروف “عبرنا عن قناعتنا باعتماد القانون الدولي وعلى أساس المحادثات والاحترام المتبادل وبدء الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن”. وأضاف أن الإرهابيين أغلقوا كل المخارج من أحياء حلب الشرقية ومنعوا السكان المدنيين من الخروج،مشيرا إلى ان ” ممثلي المنظمات الدولية تخلوا عن واجباتهم تجاه سكان أحياء حلب الشرقية واكتفوا بالبيانات الإعلامية”. وأكد لافروف ” إننا مستمرون في محاربة الإرهاب في سورية وبحثنا خلال اللقاء الثلاثي الخطوات المشتركة مستقبلا لذلك”، لافتا إلى أن “اللاعبين الخارجيين يستخدمون المأساة الانسانية للشعب السوري لأهدافهم الخاصة”.

بدوره أكد المعلم خلال المؤتمر الصحفي أن الأجواء في اللقاء الثلاثي كانت بناءة ومريحة للغاية ونحن في سورية أصبحنا مقتنعين في صدق التوجه الروسي والإيراني في مساعدتنا على دحر الإرهاب. وقال المعلم أن الذين تآمروا على سورية منذ خمس سنوات هم ذاتهم الذين يشنون الحملة الدعائية ضد روسيا اليوم، مضيفا أنه ”لن تثنينا الحملة الدعائية ضدنا عن الاستمرار في محاربة الإرهاب وخاصة في حلب”. وأوضح المعلم: “عانينا من التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي لم يقم بمحاربة “داعش” بل كان يستهدف البنية التحتية للاقتصاد السوري”. مشيرا إلى أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يريد تحرير الموصل من سيطرة “داعش” بل يريد نقل إرهابيي التنظيم إلى سورية ولكننا سنمنعهم بالتعاون مع روسيا من ذلك، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تملك إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة في سورية ولذلك أفشلت الاتفاق مع روسيا عبر توزيع أدوار بين البيت الأبيض والبنتاغون.

من حهته أكد ظريف خلال المؤتمر الصحفي الثلاثي أن العلاقات بين سورية وإيران وروسيا في أوجها و”اتخذنا قرارا نهائيا بأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله”. وقال ظريف “نبذل جهودنا لحل الأزمة في سورية عبر الحوار بين السوريين أنفسهم”، مضيفا أن “الإرهابيين يستخدمون المدنيين في سورية والعراق كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية”. ولفت ظريف إلى أن عملية تحرير الموصل من إرهابيي “داعش” يجب أن تضمن ألا ينتقل الإرهابيون إلى سورية،مؤكدا أن “الإرهاب لا يخدم مصالح احد وعلى المدى البعيد هذه الجماعات الارهابية ستعض اليد التي دعمتها”.

وكان عقد في موسكو اليوم لقاء ثلاثي بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو.