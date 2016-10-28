500 حرفي مخالف مسجّل في حوش بلاس و200 ملتزم فقط

دمشق-البعث:

ضاقت محافظة دمشق كثيراً بملف إشغالات ومخالفة الأرصفة والشوارع، ولاسيما في قلب المدينة، إذ لم يجلب “تكتيك” غض النظر تحت عنوان “الحرام والحلال في الاسترزاق” سوى المزيد من الفوضى وبلوى الملامة والتهم بالتعامي والسكوت، لتتكثّف مؤخراً الحملات المستمرة واليومية لمعالجة مختلف إشغالات الأرصفة من خلال حصرها بأماكن محددة بعيداً عن الأماكن المكتظة بالسكان.

ومع أن المحافظة تعزو حرصها السابق على حماية الإشغالات والدفاع عنها إلى الحفاظ على المهنة والحرفة، كما يقول المهندس مازن فرزلي رئيس دوائر الخدمات، أدى ذلك إلى انتشار ورشات إصلاح السيارات بكثرة في منطقة البرامكة، لكن بعد أن تمّ تجهيز منطقة حوش بلاس اتخذ القرار بنقل جميع تلك الورش إليها، وتمّ تخصيصهم بورش في الساحات القريبة من المحال بهدف تشجيع أصحاب المحال لنقل محالهم وتشجيع أصحاب الورشات على الاستمرار بعملهم بعد تجهيز البنية التحتية بالشكل اللازم وزيادة الخدمات الجديدة لتخديم الورش هناك ليتمكنوا من المباشرة بالعمل فوراً دون عوائق، ومع ذلك فإن عدد الذين سجلوا للحصول على مكان بلغ 500 حرفي لكن الذين التزموا تراوحوا بين 150 و200 حرفي فقط.