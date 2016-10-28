تحرير 93 منطقة وقرية منذ انطلاق عملية الموصل

استعادت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على قرية صف التوث، جنوب الموصل، من إرهابيي تنظيم “داعش”، ورفعت العلم العراقي فوقها، فيما أفادت مصادر أمنية بأن تلك القوات تمكّنت من تحرير أكثر من 93 منطقة وقرية منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل ولغاية الآن، وقالت وزارة الدفاع العراقية: إن القوات الأمنية كبّدت تنظيم “داعش” خسائر بالأرواح والمعدات بلغت 772 إرهابياً، فيما ألقت القبض على 23 آخرين حاولوا الفرار أو التسلل مع العوائل النازحة.

وكانت خسائر “داعش” في المعدّات، بحسب بيان الوزارة، تدمير 127 سيارة مفخخة و27 مفرزة لمدافع الهاون، ومخازن للأسلحة، و4 منازل قام الإرهابيون بتفخيخها قبل الانسحاب من المنطقة، وكشف وتدمير 3 أنفاق كان يستخدمها الدواعش للتحرّك بعيداً عن أنظار المراقبة، و40 موضعاً دفاعياً للتنظيم التكفيري.

وعثرت القوات المشتركة على 1.5 طن من نترات الأمونيا كان التنظيم ينوي استخدامها لتحضير العبوات الناسفة، كما استولت على 61 صاروخاً من نوع “كاتيوشا” و 31 قاعدة لإطلاق الصواريخ، ومعملين للتفخيخ.

من جهتها أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن مقتل 25 إرهابياً من “داعش” جنوب قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار، وقال قائد العمليات اللواء الركن إسماعيل المحلاوي: “إن سلاح الجو العراقي قصف 10 عربات لتنظيم “داعش” في منطقة 45 كيلو جنوب قضاء الرطبة ما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل25 إرهابياً كانوا داخل تلك المركبات”، فيما كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق عن قيام تنظيم “داعش” بإعدام 232 مدنياً في ناحية حمام العليل وقرية العريج جنوب مدينة الموصل.

وكشف مصدر محلي أن المقاومة الشعبية داخل الموصل رفعت العلم العراقي فوق أكبر مقار “داعش” داخل المدينة.

في هذه الأثناء ثبّتت قوات الحشد الشعبي نقاط انطلاقها، وأمّنت محاورها، واستقدمت مختلف تشكيلاتها استعداداً لانطلاق العملية العسكرية على المحور الغربي لمدينة الموصل للوصول إلى تلعفر، وإغلاق الجبهة الرابعة من الموصل، والوصول إلى الحدود مع سورية.

سياسياً، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن بلاده بحاجة لكل المساعدات الخارجية، سواء الإنسانية أو العسكرية، بشرط أن تكون عن طريق الحكومة وليس بالفرض، وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة في بغداد: إن خطط تحرير الموصل ممتازة وستؤدي لنتائجها، وأن حماية أرواح المدنيين واحتضان الناجين من جحيم “داعش” لها الأولوية لدينا ولدى قواتنا المسلحة.

وكالات