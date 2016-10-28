وزارة حماية المستهلك تواجه “مكنة الشائعات” بتطمينات قاطعة

دمشق-البعث:

لم تتوانَ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بردها الحازم والحاسم تجاه رفع الدعم الحكومي عن رغيف الخبز، مؤكدة على لسان معاون وزيرها جمال شعيب أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين رغيف الخبز ودعمه من حيث الجودة وتأمين كل مستلزماته التي تؤثّر في إنتاجه، وأنه يتمّ العمل على عودة الخبز كما في سنوات ما قبل الأزمة “الرغيف الأبيض”، وذلك من خلال عمل الوزارة لتخفيض نسبة الاستخراج من مادة القمح، وبنفس السعر الحالي أي بمبلغ 50 ليرة سورية لربطة الخبز الواحدة. وأضاف شعيب: لا يوجد أي نية لدى الوزارة أيضاً تجاه رفع الدعم عن السكر والرز وغيرها من المواد الأساسية، بل على العكس تماماً فإن الوزارة تقوم بواسطة مؤسساتها الإيجابية بكسر أسعار التجار والأسواق العامة، وذلك من خلال تخفيضات وتقديم التشكيلات المختلفة للمواد الأساسية بأسعار الكلفة فقط، وأيضاً من خلال المعارض والحسومات في مواسم الأعياد والمدارس وغيرها.

وفي السياق ذاته يؤكد بعض المراقبين أن الدعم الحكومي في الثمانينيات وتأمين المحاصيل الاستراتيجية أنهضت البلد، وقد أوصلتنا إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي، ولم يكن لـ “المتعقلنون” حينها دوراً يلعبونه في سياساتنا الاقتصادية، أما الآن فيبدو أنهم يلعبون دوراً هاماً في تسييس المصطلحات لدرجة بدأ فيها الشارع السوري بالتذمّر والشعور بالاختناق، وربما أوصلت أفكار هؤلاء “المتعقلنون” إلى دفع المواطن للتوهّم بأنه لن يصبح قادراً على تأمين لقمة عيشه، وأن الحكومة تسعى جاهدة لتخليص المواطن من أي مكسب نقدي يعادل نسبة القوة الشرائية، وقد يصل الأمر بالبعض الاعتقاد بأنهم سيموتون جوعاً بسبب فكرة إلغاء الدعم!.