واشنطن لم ولن تحارب “داعش”

بالنظر إلى تجارب سابقة مع الأمريكيين وغيرهم من المتآمرين على أمن منطقتنا، نجد أن فردوسهم الموعود لم يكن أكثر من نار تحرق المنجزات وتقتل العباد لغاية لم تتغيّر قيد أنملة: تقسيم المقسّم وتفتيت المفتّت وتحويلنا إلى كيانات وكانتونات متصارعة فيما بينها، لا حول ولا قوة لها، خدمة لمصالحها وأمن “إسرائيل”، وذلك عبر استخدام القوة العسكرية تارة، والناعمة تارة أخرى، واستخدام مرتزقة القتل الجوال، والأمثلة كثيرة منذ النصف الثاني من القرن الماضي، في كوريا وفيتنام وأفغانستان، وحالياً في سورية والعراق واليمن، والنتيجة مجازر ودمار تحت عناوين وشعارات براقة وكاذبة كـ “الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وعلمتنا التجربة أيضاً أن الجيوش الأمريكية لم تطأ أرض دولة وخرجت منها إلا بعد أن استنفدت فرص البقاء وتكبّدت خسائر تعجز عن تحمّلها، عندها تنسحب تحت جنح الظلام، لتعاود الكرّة مرة أخرى بلبوس وأسلوب جديدين.. وها هي اليوم، وبعد أن صنعت “داعش” وجعلته يتمدّد ورسمت له صورة ربما أكبر من حجمه بكثير، تعود للظهور بهيئة المخلّص لشعوبنا من شروره، عبر زعم القضاء عليه ليس في العراق فحسب، بل وفي سورية أيضاً، وعليه شرعت طائراتها بالقصف مرة على مواقع التنظيم الإرهابي، وعشرة على البنى الاقتصادية والخدمية في القرى والبلدات الآمنة، وحتى على مواقع الجيش العربي السوري، المحارب الحقيقي لكل التنظيمات التكفيرية. والنتيجة سقوط مئات المدنيين، وتدمير الجسور في مدينة دير الزور خلال أيام مثالاً، فيما إرهابيو “داعش” يتسللون من العراق إلى سورية على مرأى ومسمع تحالف واشنطن “العتيد”، وباتت هذه العمليات محط انتقاد حتى من منظمة العفو الدولية، المسيطر عليها من قبل الإدارة الأمريكية.

ما تقوم به أمريكا على الأرض لا يختلف عما تتحدّث عنه في السياسة.. ففي الميدان، المطلوب تطويق “داعش”، وليس القضاء عليه، بمعنى تركه ينتقل من منطقة إلى أخرى وفق ما تتطلّبه مقتضيات المرحلة، وبالتالي فإن “تحرير” الموصل من الإرهاب،

إن تم لا يعني بالضرورة أن التنظيم انتهى إلى غير رجعة، والإعلان عن أن معركة تحرير الرقة ستبدأ بعد الموصل لا يعني أيضاً أن واشنطن اكتفت بما أنجزته من قتل ودمار، وأنها تريد وقف شلال الدم المنسكب على مدار سنوات ست خلت، وإنما تريد حقيقة نقل المعركة من مكان إلى آخر دون إحراز أي تغيّر استراتيجي على أرض الواقع. وفي السياسة تتحدّث عن وجوب الحل، لكن كيف وبأي طريقة؟ طالما أنها لم تتقدّم خطوة واحدة باتجاه ملاقاة جهود “الشريك” الروسي للفصل بين “معارضة الاعتدال” وبين الإرهابيين، الذي يشكل أسّ القضاء على التنظيمات الإرهابية، وبدلاً من أن توقف شحنات الأسلحة لمرتزقتها، كبادرة حسن نية، فهي تزيد من تدفقها برعايتها وبتمويل خليجي.

حقيقة الأمر أن أمريكا لا تريد تحرير الموصل، ولن “تحرّر الرقة”، فمن صنع الإرهاب واستثمر فيه لم ولن يحاربه، وهذا ما بات يدركه كل ذي عقل وبصيرة، ويبقى الرهان فقط على القوة الذاتية.. على الجيش العربي السوري وحلفائه في الميدان من جهة، وعلى جهود الشرفاء من أبناء الوطن، القادرون على إنجاز المصالحات الوطنية وتوسيع خرائطها لإعادة المغرر بهم إلى حضن الوطن من جهة أخرى.

وهذا يتطلب زيادة التنسيق بين المحور المدافع عن القضايا العادلة والساعي إلى تعزيز صمود الشعب السوري وتأمين الظروف الملائمة للحل السياسي، وفي هذا الإطار يأتي اللقاء الثلاثي لوزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع نظيريه الروسي والإيراني اليوم في موسكو، لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وهذا من شأنه أن يحقق تبدّلاً في الميدان ويعيد “الجهاديين” إلى أرض الداعمين والمفرّخين، عندها سيشاهد الجميع تحرّكاً أمريكياً جاداً للاستدارة والقبول بشريك على قمة القرار العالمي.. والتجربة التاريخية تؤكّد ذلك.

عماد سالم