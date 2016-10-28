عباس تبحث وماتفيينكو تفعيل التعاون السوري الروسي لمواجهة المد الإرهابي

بحثت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب، في جنيف أمس على هامش اجتماعات الجمعية الـ 135 للاتحاد البرلماني الدولي، مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، العلاقات الثنائية المتجذّرة بين البلدين، وسبل تفعيل التعاون البرلماني لمواجهة المد الإرهابي الذي ينتشر في منطقتنا والعالم، وكذلك الحد من سياسات التدخل التي تنتهجها بعض الدول في الشؤون الداخلية لسورية.

وأكدت ماتفيينكو ثبات الموقف الروسي لجهة دعم سورية في محاربة الإرهاب الذي يشكّل تحدياً وعقبة رئيسية أمام الحل السياسي للأزمة في سورية، موضحة أن المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب في سورية تصبّ في مصلحة هذا الحل السياسي، وفي مصلحة تخليص العالم من هذا الوباء القاتل، وأضافت: إن روسيا متمسكة بمبادئها ودعمها حق الشعب السوري وحده في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي، وتعمل من هذا المنطلق على دفع الحوار بين السوريين من جهة، ومحاربة الإرهابيين، الذين لا يشكّلون تهديداً لمستقبل سورية فحسب بل لمستقبل العالم، من جهة ثانية.

ووجّهت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي دعوة للدكتورة عباس لزيارة موسكو على رأس وفد برلماني لمواصلة النقاش حول سبل تفعيل التعاون.

من جانبها شكرت رئيسة مجلس الشعب روسيا، قيادة وحكومة وشعباً، على وقوفها الراسخ إلى جانب سورية وشعبها، وكل الجهود المبذولة لمساعدة الدولة السورية، ميدانياً واقتصادياً وإنسانياً، لرفع المعاناة التي فرضها الإرهاب العابر للحدود على الشعب السوري.

وأوضحت الدكتورة عباس أن التعاون السوري الروسي في محاربة الإرهاب الذي يُهدد العالم، سيتكلل بالنصر لأننا نقف في خندق الدفاع عن الشعب في مواجهة قتلة الإنسان ومدمري الحضارة البشرية، مؤكدة حرص سورية على تعميق التعاون الثنائي والبرلماني لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واختتمت الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها، والتي استمرت 5 أيام، ودعت في بيانها إلى احترام وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وإعادة إحياء الاتفاق الروسي-الأمريكي لوقف الأعمال القتالية، والوقف الفوري للاعتداءات التي تطول الشعب السوري والبنية التحتية.

وفي طهران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التخطيط للاجتماع الثلاثي، بمشاركة وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران، في موسكو يظهر مبادرة محور المقاومة في التصدي للإرهاب في سورية، وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، “أن محاور هذا الاجتماع هي مواجهة المخاطر المتنامية للإرهاب ومتابعة الرؤى السياسية لحل الأزمة في سورية واستمرارية التصدي الجاد للإرهاب حتى القضاء عليه تماماً”، لفت إلى أن هزيمة مشروع الإرهاب وداعميه في سورية، وتقويض أنشطة الإرهابيين خلال العام الماضي، تشكّل أهم إنجازات التعاون المشترك لمحور المقاومة بين طهران وموسكو ودمشق.

سانا